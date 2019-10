Acereros ganan y hay séptimo juego en la Serie del Rey

Francisco Peguero marcó la diferencia con un bambinazo de tres carreras en la fatídica séptima entrada y obliga a que la Serie del Rey se vaya a lo máximo @LeonesOficial 2-6 @AcererosOficial #SerieDelReyG500 #MiMesFavorito pic.twitter.com/lTql3UPd19 — LMB (@LigaMexBeis) October 2, 2019

supieron responder ante su gente y obligaron a que la Serie del Rey se defina en el séptimo juego, luego de vencer 2-6 aEn la primera entrada, los melenudos no pudieron hacerle daño al abridor Spencer, quienes se fueron en blanco, debido a que los retiro en orden; mientras que lase adelantó en la pizarra gracias a un hit de Bruce Maxwell que trajo consigo la primera carrera por conducto de Noah Perio.El ataque de la ofensiva de Acereros amenazó en varias ocasiones pero primero vino la respuesta de Yucatán en la quinta, ya que se fueron arriba en la pizarra gracias al hit productor de Walter Ibarra con carrera de Sebastián Valle y out de sacrificio de Jorge Flores para que la segunda corriera por parte de Xavier Scruggs.Luego de que los melenudos comenzaran a embasarse, Pat Listach cambió al abridor Spencer Jones para que su lugar lo ocupara Devin Raftery, quien fácilmente acabó con la ofensiva de los visitantes. Para la parte baja del quinto rollo, Monclova reaccionó rápidamente con un home run de Noah Perio, hombre que ya le había dado una carrera a la Furia Azul.En el séptimo inning nuevamente despertó la ofensiva y afición de Acereros, debido a que Francisco Peguero con dos strikes y tres bolas en su cuenta conectó un home run con lo que entraron tres carreras más (Eric Young Jr. y Erick Aybar) para poner la pizarra 5-2.Para la octava baja, el pitcher de Yucatán, Enrique Burgos cometió un error que permitió a Alfredo López, quien entró como corredor emergente de José Amador, llegar a la segunda para después estafarse la tercera almohadilla y por conducto de un imparable Alex Mejía anotar la sexta carrera de la Furia Azul.Los bateadores en turno de los Leones no pudieron hacer nada en la novena entrada, por lo que la pizarra quedó 6-2 a favor de los Acereros, novenas que este jueves disputarán el séptimo juego de la Serie del Rey en punto de las 19:30 horas en elCon información de Milenio