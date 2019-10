ACLU demanda a la ICE tras caso migratorio transmitido en Netflix

Laenfrenta una nueva demanda de laen Missouri, luego de que la serie documental de, Viviendo indocumentado, revelara el caso de unaEn la serie producida porla abogada Andrea Martínez trata de acompañar a su cliente, una niña de 3 años de Honduras, para reunirse con su madre en una oficina de ICE enantes de la deportación programada de la pareja.Un agente de ‘La Migra’ parece permitir que Martínez siga a su cliente, pero cuando llegan a la puerta principal del edificio, el oficial y otro empleado impiden su paso a empujones y hacerla caer al suelo.Este caso ocurrió en junio de 2018, pero hasta ahora no había una demanda contra la agencia.Se puede ver que un agente regresa para permitir que Martínez entre al centro de retención, pero debido a que las cámaras de Netflix no pueden ingresar a las instalaciones no está claro exactamente qué ocurre dentro de la oficina.Sin embargo, la defensora sale del lugar en una camilla y afirma haber quedado con uncomo resultado de su altercado con los dos trabajadores de ICE.Este jueves,“Martínez intentaba acompañar a su cliente de tres años a un Centro de Operaciones… para poder reunirse con su madre embarazada, quien también es cliente de Martínez, antes de que ambos fueran deportados a Honduras”, dijo ACLU Missouri.La madre y su hijo fueron deportados sin sus pertenencias, a pesar de que en el caso presentado en Netflix se puede ver la padrastro del menor llevando una maleta con sus cosas.En 2018, la abogada compartió un video del incidente en Facebook.