Acompañamiento en bancos, sin utilizarse

Ciudad de México.- A pesar de que el municipio capitalino implementó el operativo de acompañamiento a cuentahabientes que retiraran dinero de los bancos, de acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal sólo han solicitado el servicio 10 personas en los dos meses de su implementación.



La tarde del viernes 8 de noviembre una mujer fue herida al ser asaltada por dos personas quienes le robaron 90 mil pesos, por ello, la Dirección de Seguridad Pública señaló que es importante que las personas tengan confianza en sus elementos para evitar que estos eventos ocurran.



Marcos Fredy Hernández López, subdirector de Proximidad Social enfatizó en que desde la implementación del operativo, el pasado 5 de septiembre, los incidentes delictivos disminuyeron; sin embargo, la respuesta de la ciudadanía es mínima con respecto a utilizar este servicio.



Hernández López enfatizó en que la ciudadanía se acuerda de la policía cuando ya se cometió el delito y no antes como prevención, “cuando no hay nada, no te acuerdas de ella pero cuando hay algo, la recuerdas pero para cuestionar”.



Certificación a elementos



El subdirector enfatizó que la ciudadanía puede confiar en sus elementos, pues están capacitados y detalló que a finales de este año, más de 600 elementos de la Policía Municipal recibirán certificación en formación inicial.



Subrayó que más del 50 por ciento de su plantilla de elementos serán los que se certificarán, quienes han aceptado participar en estas capacitaciones que mejoran su desempeño en el trabajo.



Hernández López, recalcó que el municipio de Oaxaca ha invertido más de 8 millones en capacitaciones para que los elementos sepan cómo reaccionar y brindar la atención correcta con la ciudadanía.



Además, subrayó que uno de los temas en los que se está enfocando en fortalecer en sus elementos es el de género, pues “les hemos enseñado a no culpar a las mujeres o a hacer comentarios misóginos, ese es el tema que nos debe preocupar”, finalizó.