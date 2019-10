Aconseja Romo a empresarios que mientan a Banxico

“Entonces, échenle mentiras si quieren, pero, por favor, fomenten un ambiente optimista, que es importantísimo, porque eso va relacionado con beneficios a sus negocios, sus familias y sus empleos”, declaró.

Debido a que el costo de capital en México es elevado, el jefe de la Oficina de Presidencia,, exhortó a los industriales a que, epara que la tasa de referencia baje más rápido.En la clausura de la Reunión Anual de Industriales 2019, el funcionario señaló que el costo del capital es fundamental, porque es la gasolina del sector privado para el detonar el crecimiento a través de la inversión.Asimismo, indicó que, sólo por debajo de Turquía, lo que hace que la rentabilidad sea baja y sea complicado invertir.Por ello, llamó a los empresarios a que cuando hablen con la gente del Banco de México reflejen optimismo en el país, que se muestren confiados y que no tienen miedo, porque en la medida en que el organismo se sienta en confianza, bajará la tasas más rápido.Destacó que este Gobierno se ha reunido más con empresarios que los tres anteriores sexenios, por lo que no hay duda de que Andrés Manuel López Obrador es el amigo de los empresarios, ya que tienen muchos proyectos juntos, “si eso no es certidumbre, no sé que sea”, dijo.Así, hizo hincapié en que uno de los objetivos de laes incrementar la inversión privada y extranjera, ya que si no levantan por medio de ésta 3.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) no se llegará al incremento del 4.0 por ciento que el Gobierno quiere lograr.Pese a la buena relación con empresarios, Romo subrayó que hay 600 proyectos de energía que ya están aprobados, pero que no están en operación por cuestiones burocráticas. “El costo de éstos es por 32 billones de dólares”.Refirió que una vez que las 107 empresas que ganaron contratos presenten resultados en materia energética, se verá la posibilidad de abrir nuevas rondas.