Actor de La Rosa de Guadalupe no estaba muerto, traficaba ‘coca’

Durante los últimos días, varios famosos mexicanos compartieron una fotografía que solicitaba información para encontrar al joven, quien ya apareció, pero en Perú y arrestado.lo detuvo en las inmediaciones del, pues el actor pretendía transportar droga que había ingerido.El joven de 26 años esperaba abordar un avión con destino a la, pero personal de Dirandro lo detuvo y lo trasladó al hospital Daniel Alcides Carrión, según el diario La República.Alan Kaleb evacuó vía rectal 50 envoltorios de látex, o preservativos, con cocaína. En total, había 1.796 kilos de la sustancia blanca, que decomisada y trasladada al Departamento Antidrogas del Aeropuerto.Famosas actrices comocompartieron la fotografía en la que se solicitaba información para dar con el paradero de Alan Kaleb, sin imaginar la realidad.La última publicación que hizo el actor de programas de televisión unitarios como "La rosa de Guadalupe" y "Como dice el dicho", ocurrió el pasado 12 de septiembre.En Facebook se manifestó en reacción al asesinato de Erick Castillo Sánchez, fotógrafo dey también colaborador de la película Roma, durante un asalto."En este país no necesitas estar en la delincuencia organizada para ser víctima de ella. Qué terror y qué lamentable. Y nuestro presidente en 'fuchi, guácala'", escribió Pardo en su red social días antes de este embrollo.Alan Kaleb es nieto de la primera actriz Helena Rojo, quien ha destacado en teatro y televisión.Se desconoce la situación jurídica del actor, y su familia no se ha pronunciado al respecto.Generalmente, a las personas que se les detectan estupefacientes son imputadas por delitos de flagrancia, por lo que consiguen un juicio abreviado en poco tiempo y una condena que no supera los cuatro años de prisión. Al cumplir los dos tercios de la condena pueden quedar en libertad o, en el caso de los extranjeros, volver a su país de origen.Popularmente, a esta modalidad de tráfico de drogas se le conoce como "mulas" o "burros", pues llevan oculta o ingerida la mercancía ilícita, pese a poner en riesgo su salud.Pero las "mulas" son el eslabón más debil en la cadena del narcotráfico. Muy pocas veces su detención lleva a grandes avances en la investigación para desbaratar a las bandas delictivas.Esto sucede principalmente porque las y los ingestados no tienen información sobre los líderes jerárquicos de la banda, los teléfonos que pueden brindar no conducen a pistas concretas. Tampoco quieren hablar por miedo a lo que los narcotraficantes puedan hacerle a sus familiares o a ellos mismos por venganza.Así, prefieren pasar entre seis a cinco años en los penales federales del país.Según información de la Secretaría de, en Perú está el mayor número de mexicanos presos en América latina por narcotráfico.