Acuerdan fin del tráfico de armas; México y EU se coordinarán

Ciudad de México.- México y Estados Unidos están determinados a compartir tecnología y políticas para combatir el tráfico de armas en su frontera común, aseguró Marcelo Ebrard.



El canciller dijo que ese fue el tema central abordado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump en la llamada que sostuvieron ayer.



“Le dijo (López Obrador): ‘Quiero comentarle que usando tecnología los dos países cerremos la frontera, congelemos el tráfico de armas’. La respuesta de Trump fue que a él le parecía muy bien”, explicó Ebrard.



Se acordó, añadió, un encuentro entre autoridades de ambos países para presentar la próxima semana “acciones inmediatas para congelar, no reducir, el tráfico de armas”.



El canciller aseguró que México dejó atrás la política de “daño colateral” en operativos para detener criminales y que de haber continuado las acciones contra Ovidio Guzmán, el número de muertos habría rebasado los 200, sobre todo civiles.



En tanto, el Presidente sostuvo en este municipio que él y el país viven una tranquilidad espiritual que hoy no se tendría si hubiera optado por combatir a los criminales en Culiacán.



Insistió en que durante su gobierno no le pedirá al Ejército o a las fuerzas de seguridad actuar contra la población porque eso lo haría un dictador o represor.



Plantean “congelar” el tráfico de armas



El acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump se presentará la próxima semana.



Los gobiernos de México y Estados Unidos deben compartir tecnología y políticas para evitar el tráfico de armas en la frontera entre ambos países, aseguró el canciller mexicano Marcelo Ebrard.



El secretario de Relaciones Exteriores señaló que el tema central, planteado por Andrés Manuel López Obrador en la llamada telefónica que efectuaron la mañana de ayer ambos presidentes, fue “congelar” el tránsito de armas que utilizan las bandas del crimen organizado en nuestro país.



“Le dijo: ‘Quiero comentarle a usted que usando tecnología los dos países cerremos en la frontera, congelemos el tráfico de armas que es lo que está causando bajas como las que usted acaba de ver’ y la respuesta del presidente Trump fue que a él le parecía muy bien, que se puede hacer mediante tecnología; hoy existe, la tenemos al alcance para lograr ese objetivo”, explicó Ebrard.



Relató que López Obrador planteó que 80% de las armas que ingresan ilegalmente a México lo hacen por la frontera de EU y por ello urgió a combatirla en la misma magnitud que al tráfico de drogas.



“La respuesta fue que se hiciera de inmediato un encuentro entre las autoridades de ambos países y se presentarán la próxima semana las acciones inmediatas para congelar, no reducir, el tráfico de armas hacia México”, puntualizó Ebrard.



En la llamada, de 15 minutos, se explicó que en México se continuará con el despliegue de la Guardia Nacional y que las órdenes de aprehensión y de extradición contra Ovidio Guzmán y otros delincuentes siguen vigentes y serán cumplidas.