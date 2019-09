Acuerdan México y EU seguir contención

“Esencialmente lo que México planteó respecto a migración fue: la estrategia mexicana ha dado resultados muy importantes”, señaló Ebrard.

Agradezco a la delegación mexicana su espléndido trabajo: embajadora Martha Bárcena, el comisionado Francisco Garduño, el consultor jurídico y vocero de la Cancillería, Alejandro Celorio y Roberto Velasco y los compañeros de la embajada Francisco Anza y Euclides del Moral pic.twitter.com/c99rq5l8g2 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 10 de septiembre de 2019

El Gobierno de México pactó con el demantener laprocedentes de Centroamérica, incluido el despliegue de efectivos de laen las fronteras sur y norte, y admitir la una mayor devolución de solicitantes de asilo.En reunión en la Casa Blanca para evaluar el plan acordado el 8 de junio, la delegación mexicana encabezada por el canciller, aseguró que la contención ha funcionado, como lo muestra la caída en 56% de detenciones de migrantes frontera entre México y EU.“¿Qué les explicamos? Pues que este. No es un operativo temporal”.El miércoles, el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés), Mark Morgan exigió a México no reducir el número de efectivos dedicados a la vigilancia fronteriza.Acompañado entre otros por el secretario de Estado,, y el de Seguridad Interna,, el vicepresidente, recibió a la comitiva mexicana en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, donde insistió en que aún hay más trabajo por hacer.Tras la reunión, la Casa Blanca explicó que los equipos de México y EU habían acordado la expansión del programa iniciado en enero para devolver a solicitantes de asilo a territorio mexicano.“Los líderes acordaron implementar losen la mayor medida posible”, apuntó en un comunicado.Ebrard remarcó que el Gobierno mexicano no tiene previsto adoptar medidas adicionales.Fue directo y en persona, dijo al presidenteque México no será Tercer País Seguro.“Tuve la oportunidad de explicarle al Presidente que estamos casi al 90% del objetivo principal y que México no considera elcomo una solución posible y que no tenemos autorización del Presidente y del Senado para aceptar ese acuerdo”, expresó Ebrard.México y EU acordaron hacer un reporte mensual de las armas ilegales que ingresan al país.El Canciller mexicano informó que ya se formó un grupo binacional para saber cuántas armas registra el país procedentes de Norteamérica, rastrear quién las vendió y cómo entraron a territorio nacional.De acuerdo con el Gobierno de México, más de 70% de las armas que se encuentran en el país de manera ilegal provienen de EU.Según la, de cada 10 homicidios dolosos y otros crímenes de alto impacto en México, en siete se utilizaron armas de fuego provenientes de EU.