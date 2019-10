Acuerdos con taxistas tendrán fortaleza política y moral: Segob

Ciudad de México.- Una comitiva de 28 integrantes del Movimiento Nacional de Taxistas dialoga en este momento en la Secretaría de Gobernación (Segob) con el subsecretario Ricardo Peralta, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez y Alejandro Ozuna Rivero, secretario de Gobierno del Estado de México.



El subsecretario Ricardo Peralta ofreció el compromiso del Gobierno Federal para que lo que resulte de esta mesa de diálogo “tenga la fortaleza política y moral de que se cumplirán los acuerdos”.



"Tenemos que partir de dos temas, donde también debe haber un acuerdo: yo les pido muy respetuosamente que no se afecte a la ciudadanía. La gente no tiene la culpa de estar afectada por este movimiento, de ninguna manera, además que se mejore el servicio”



"También que se evalúe a través de las instancias competentes si las aplicaciones tecnológicas de servicio de taxi cumplen con la legalidad y ello permita que se integren a una aplicación”, afirmó el subsecretario.



Recordó que más allá de las demandas del gremio de taxistas, los realmente afectados con el bloqueo de este lunes en varios puntos del Valle de México son los usuarios de este servicio de transporte.



Durante la reunión, que comenzó a las una de la tarde, los trabajadores del volante presentaron sus demandas, que tienen que ver entre otras cosas que se regule a nivel nacional y particularmente en la capital, el servicio que prestan automovilistas particulares a través de plataformas digitales como Uber, Cabify, DiDi, entre otras y un ajuste en la tarifa.



En esta mesa, que se desarrolla en el salón Carlos María Abascal y en la que están presentes representantes de taxistas de Sonora, Estado de México, Chiapas, Tabasco, CDMX, Aguascalientes, Quintana Roo, Zacatecas, Guanajuato, entre otras entidades, se pidió que el día de hoy se discuta como tema único la regulación a las plataformas digitales y se establezca una mesa permanente para los otros asuntos que plantean.



Para tal efecto, exigen que la jefa de Gobierno los reciba directamente para lograr una solución.



"Nosotros traemos el planteamiento muy claro allí en torno a la Ciudad de México queremos que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en cumplimiento con el compromiso que hizo en campaña nos reciba, queremos hablar con ella”, señaló Ignacio Rodríguez, líder del Movimiento Nacional de Taxistas antes de ingresar al encuentro.



Los líderes de transportistas mencionaron al subsecretario Peralta Saucedo que la ley no es pareja para ellos, aunque están dispuestos a colaborar y actualizar su servicio, siempre y cuando mejoren las condiciones de competencia.



Cabe recordar que esta es la segunda vez en los últimos cuatro meses que se registra un bloqueo por parte de taxistas.



La vez anterior, el pasado 3 de junio, luego del encuentro en Gobernación se acordó establecer cuatro mesas de trabajo, que según los propios líderes de taxistas no redituaron en ninguna solución, por ello es que volvieran a salir este lunes a las calles.