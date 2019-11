Acusa ‘Bronco’ que ‘bots’ lo desacreditan en Facebook desde Rusia

Nuevo León.- Tras exclamar lo famoso que es para que hablen de él desde Ucrania, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón denunció que existen cuentas falsas o “bots” en Facebook que lo desacreditan desde países como Rusia y China.



En su cuenta personal de la red social, el mandatario estatal hace esta denuncia pública desde el pasado 15 de noviembre, cuando se dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó una suspensión de amparo contra la sanción que busca imponer el Congreso local por las firmas ilegales que recabó para su candidatura a la presidencia.



Sin embargo, pese a la denuncia, lo que llama la atención es que la mayoría de las opiniones vertidas en los últimos días hacia “El Bronco”, prácticamente todas son positivas, aunque a esas el mandatario no señala que sean también “bots”.



Acusó que esta práctica la realiza una persona con intereses o ambiciones políticas que lo quieren dañar, sin precisar de quién se trata.



“Hoy (15 de noviembre) al darse a conocer la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación me otorgó la suspensión, aparecen quienes pretenden con mañas ya muy gastadas sembrar duda entre la gente.



“No se dejen engañar, no todo lo que se lee en la red es la opinión de un ciudadano de verdad, es un ejército de ‘bots’ (cuentas falsas) que operan opinando en mi contra, o a favor de alguien, desde Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, países muy lejanos como la India, China y ¡hasta Rusia!”, publicó en Facebook.



Rodríguez Calderón describió la forma en que se pudo constatar que esas cuentas son falsas y acompañó un mapa para ejemplificar el supuesto engaño mediante una geolocalización.



“En las imágenes que les comparto que se sacan fácilmente con una aplicación de localización pueden ver los puntos azules con la cantidad de supuestos ciudadanos de Nuevo León y desde dónde están escribiendo”, señaló.



Según el conteo realizado por su equipo encontró que hay 377 mensajes negativos provienen desde Argentina; 185, desde el Reino Unido; 54, desde Italia; 38, desde Indonesia; 20, de China; 9 menciones desde Australia; 12, de la India y dos más desde Rusia.



“¡Qué famoso debo ser para que hablen de mí hasta en Ucrania!, me sorprende ver qué bien escriben el español por allá. ¿Ustedes creen que de verdad hay ciudadanos de Nuevo León en estos momentos escribiendo desde lugares tan remotos sobre mí?



“¿Se les ocurre quién puede estar derrochando dinero en armar estos ‘ejércitos digitales’ en mi contra? Claramente debe ser alguien que tenga un interés o ambición política en Nuevo León”, acusó sin decir nombres.