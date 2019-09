Acusa Duarte pacto entre Yunes y Osorio

Ciudad de México.- El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusó al panista Miguel Ángel Yunes Linares de haber pactado con el ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para llegar a la Gubernatura en 2016.



A través de una columna, que escribe desde prisión, que tituló "La verdad nos hará libres", el ex Mandatario priista afirmó que en el año 2012, Yunes Linares y su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez pactaron con Chong apoyar al entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en lugar de a la panista Josefina Vázquez Mota.



Refirió que en aquel momento Yunes Márquez era el coordinador estatal del programa social Oportunidades, el cual calificó como un brazo electoral del PAN, durante el Gobierno del Presidente Felipe Calderón.



"Así los Yunes traicionaron a Felipe Calderón con su propio programa social", acusó.



"A partir de ese momento Yunes Linares les compartía información al cuarto de guerra de la campaña priista en relación a las estrategias que la campaña de Vázquez Mota determinaba hacer, lo que permitía a los rojos anticiparse a los movimientos de la candidata del partido en el Gobierno".



Duarte afirmó que una vez que Chong fue nombrado Secretario de Gobernación, Yunes pidió a cambio 35 elementos de la Policía Federal para el cuidado de él y su familia.



Posteriormente, abundó, acordaron una estrategia para que Yunes pudiera ser Gobernador en 2016 en Veracruz a cambio de apoyar las aspiraciones presidenciales de Osorio Chong en 2018.



"La estrategia consistía en desequilibrar a la Administración estatal que en aquel entonces yo encabezaba para posicionar al yunismo como el único grupo opositor al régimen local sin tocar nunca al Gobierno federal", señaló.



"Yunes Linares se fue fortaleciendo gracias a los apoyos financieros y mediáticos que desde la Secretaría de Gobernación del Gobierno federal priista con el que había pactado le brindaban".



Agregó que en el año 2014 presentó al Congreso del Estado, con el visto bueno del Presidente Peña Nieto, una reforma constitucional para reducir a dos años el periodo de su sucesor en la Gubernatura con la finalidad de homologar en lo sucesivo las elecciones locales y federales.



Duarte afirmó que esto molestó a Chong, pues obligó a él y a Yunes a cambiar su estrategia, por lo que convencieron al entonces aspirante priista a la Gubernatura, Héctor Yunes Landa, primo de Yunes Linares, de atacarlo.



"Se dieron cuenta que desde afuera iba a ser muy difícil derrotarme dado el control político que tenía en el estado", afirmó.



"Osorio Chong tripuló a Héctor Yunes convenciéndolo en que tuviera un discurso crítico y agresivo contra mí, su argumento era que la única posibilidad de ganar iba a ser si se deslindaba de mí, lo cual era evidentemente una trampa en la cual ingenuamente Héctor cayó no obstante que yo se lo advertí en repetidas ocasiones".



Dijo que a partir de ese momento su supervivencia se volvió su prioridad al tener a Yunes y Chong como enemigos.



"Yo estaba más interesado en que Héctor ganara la Gubernatura que él mismo a pesar de su discurso contra mi Administración y contra mí", expresó.



Tras el triunfo de Yunes Linares como Gobernador de Veracruz en 2016, Duarte afirmó que inició la persecución, linchamiento y carnicería en su contra, lo cual, señaló, detallará en otro relato.



Duarte también advirtió que Miguel Ángel Yunes Linares busca apoderarse del priismo veracruzano ante su presunta pérdida del poder en el PAN.



"Todo parece indicar que atrás quedó el rojo victorioso del priismo veracruzano, y el futuro de ese partido es ser un PRI azul", finalizó.