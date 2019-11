Acusa Julián LeBarón amenazas por huachicol

Chihuahua.- En la zona donde mataron a tres mujeres y seis niños de la comunidad mormona, el tráfico ilegal de gasolina es un negocio en el que están involucrados grupos criminales.



De acuerdo con testimonios de habitantes, estos grupos advirtieron a la comunidad de méxicoestadounidenses de La Mora, en el Municipio de Bavispe, Sonora, que no compraran gasolina en Chihuahua porque financiaban al grupo rival.



Y en Chihuahua, los criminales amenazaron a habitantes para que no se llevaran el combustible a Sonora.



El activista Julián LeBaron indicó que en los últimos meses hubo advertencias de grupos criminales de Chihuahua a habitantes de Sonora a no comprar combustible en suelo chihuahuense.



Explicó que habitantes de la región de La Mora adquirían combustible de Chihuahua por estar más barato.



En Janos, que entra en la franja de municipios fronterizos con tarifa preferencial, el litro de gasolina está en promedio en 14 pesos, mientras que en Sonora cuesta 20.