Acusa Kate a exprocuradora por conflicto de interés

"A todos los casos que desarrolle la procuradora, el mío y el de cualquier otro ciudadano mexicano, no puede ser, no está bien, no lo han hecho bien.

"Se ha hecho mucho ruido por la cantidad cuando en realidad lo que quiero que me regresen es mi tranquilidad y los daños integrales de todos. El dinero es lo de menos", agregó Del Castillo.

acusó de conflicto de intereses que, extitular de la Procuraduría General de la República, (, ahora Fiscalía General de la República), sea la nueva contralora del Poder Judicial de la Federación y por ende, la encargada de vigilar a los jueces que examinan la demanda que interpuso hace más de dos años contra el Gobierno de México.La actriz, quien estuvo de visita en el país, consideró extraño que Gómez ocupe ese puesto cuando años atrás fue señalada por los tribunales federales como la responsable de la violación a sus derechos."(En mi caso) ha sido fuera de la ley, no han respetado mis derechos ni siquiera la manera de mostrar las pruebas que tengo, ni siquiera eso me han permitido", compartió.La protagonista de La Reina del Sur demandó en 2017 a la entonces PGR por unay exigea su imagen."No te podría decir lo que peleo, el daño integral no te lo puedo decir, nadie lo podría saber, me hicieron daño de muchas maneras. Pero lo peritos, que ellos son los que hacen esa contabilidad, esa es la cantidad y obviamente hay que pelearla.Sostuvo que Gómez no debería ocupar el puesto, puesto quey el de muchos otros."Esta situación se debió haber resuelto hace dos años y medio, y en dos meses", finalizó.