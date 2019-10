Acusa López Obrador derroche en municipios

Ciudad de México.- Ante el reclamo de alcaldes por el recorte de recursos en el Presupuesto del próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el derroche de recursos públicos que hay en los municipios.



"Claro que sí hay derroche en los municipios, hay que hacer una revisión, nada más que eso no nos corresponde a nosotros porque los municipios son libres", expuso el mandatario en su conferencia mañanera.



"Hemos hablado de regidores que ganan 150 mil, 200 mil pesos al mes, regidores, y que para firmar por una obra, para que les aprueben un informe al presidente, hay veces que les tienen que dar dinero adicional, eso es general".



"¿Hay recorte?", se le preguntó.



"No, es lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, no podemos transferir menos recursos que los que establece la ley. Hay una fórmula y se transfieren los recursos de los estados", respondió.



López Obrador sostuvo que la mayoría de los estados del país integran sus presupuestos con recursos federales.



"Son muy pocos los que tienen recursos propios, creo que la Ciudad de México tiene 60 por ciento de recursos propios, pero hay estados donde hasta el 95 por ciento son recursos federales", precisó.



El presidente comentó el caso del Fondo Minero y su interés de que esos recursos sí sean entregados a los municipios donde hay explotación minera.



"En el caso del Fondo Minero existe un alegato, una controversia en la Suprema Corte de Justicia porque nosotros sostenemos que esos fondos tienen que ir a los pueblos mineros, a los municipios mineros y que los tiene que entregar la Federación y sostenemos esto porque ese impuesto se creó hace cuatro años, se enviaba a los estados y no bajaba a los pueblos", dijo.