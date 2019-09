Acusan a FGR de presentar licencia falsa de Robles

La defensa deafirmó la noche del jueves que es apócrifa lade la exfuncionaria que presentó lapara conseguir que un juez federal le impusiera prisión preventiva justificada.El abogadoinformó en un comunicado que el documento de identidad no sólo cuenta con una firma y un domicilio falsos, sino que incluso es probable que la fotografía haya sido tomada de internet para confeccionar la licencia."Se trata de un documento evidentemente apócrifo que en su momento fue refutado por esta defensa y que ahora estamos en posibilidades de dar a conocer a la opinión pública. El Ministerio Público presentó este documento con", dice Hernández Barros en el comunicado que difundió en su cuenta de Twitter."En él se puede observar que la fotografía fue tomada, tal vez de internet, la firma no corresponde con la de nuestra defendida y con datos que no corresponden con el domicilio de Rosario Robles".Precisa que, en la base de datos de la, la licencia falsa señala que el domicilio de Robles está en la calle de Tennyson sin número, Colonia Axotla, en la Alcaldía Álvaro Obregón, "cuando en realidad, la calle de Tennyson está ubicada en Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo".Hernández Barros precisó que esta licencia, que fue lapara que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le decretara, llegó a sus manos en forma anónima.Por otra parte, el litigante indicó que la FGR pidió a la magistrada Graciela Santés Magaña, titular del Cuarto Tribunal Unitario Penal, recusarse de la apelación en la que iba a resolver si confirmaba la prisión preventiva o dejaba en libertad a Robles.La magistrada tenía programado presidir este viernes por la mañana, en el, la audiencia de aclaración de agravios de dicha apelación, pero la diligencia fue cancelada por el recurso que promovió la Fiscalía.Por presentar la recusación, Hernández Barros acusó a la Fiscalía de incurrir en "chicanadas" y actos "arbitrarios y fuera de toda lógica", que injustamente prolongan la estancia en prisión de la ex titular de la SEDATU y la Sedesol."El equipo legal encabezado por Julio Hernández Barros lamenta y reprueba elal descalificar y poner en duda la dignidad, el profesionalismo, la imparcialidad y la experiencia de la magistrada Santés Magaña para conocer del caso, cosa que no hizo cuando se designó 'por sorteo' al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que sí estaba impedido legal y éticamente", dijo el abogado."La defensa legal deexige se respete ely se dé continuidad al procedimiento evitando 'ardides' notoriamente improcedentes, y se reponga a la brevedad la audiencia bajo las condiciones que ya estaban establecidas".