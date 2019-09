Acusan a hijo de la reina Isabel II de abusar de menor en caso Epstein

“No fue grosero ni nada de eso, dijo gracias y algún tipo de sentimientos suaves como ese y se fue”, dijo. “Simplemente no podía creerlo, no podía creer que incluso la realeza estuviera involucrada”.

, una de varias mujeres que acusó al difunto financierode delitos sexuales, ha revelado nuevos detalles de su presuntopor parte delde Gran Bretaña.Giuffre le dijo a “Dateline” deque se vio obligada a realizar actos sexuales con Andrés cuando tenía 17 años, después de que el miembro de la realeza británica le dio vodka en un club nocturno de Londres.Giuffre dijo que el incidente tuvo lugar en la casa de Ghislaine Maxwell, una mujer británica acusada de ayudar a Epstein.“La primera vez en Londres, era tan joven que Ghislaine me despertó por la mañana y me dijo ‘hoy vas a conocer a un príncipe'”, dijo a NBC., dijo, y agregó que Andrés le dio su vodka esa noche mientras festejaban en el Club Tramp de Londres.Giuffre ha alegado previamente que se vio obligada a realizar actos sexuales con Andrés y otros hombres famosos. Todos han negado las acusaciones.Documentos de la corte muestran que Giuffre acusó a Epstein de mantenerla como una. Epstein, de 66 años, murió por suicidio en la cárcel en agosto en espera de juicio por cargos de abuso sexual de niñas menores de edad.Andrés, el tercer hijo de lay el, ha rechazado repetidamente todas las acusaciones formuladas contra él en relación con el caso Epstein.En respuesta a la acusación del viernes, el Palacio de Buckingham le dijo aque no tenía nada que agregar a su declaración anterior: “Se niega enfáticamente que el Duque de York haya tenido alguna forma de contacto o relación sexual con Virginia Roberts. Cualquier afirmación en contrario es falsa y sin fundamento”.En otra declaración publicada el mes pasado, Andrés dijo que conoció a Epstein en 1999 y que “lo vio con poca frecuencia y probablemente no más de una o dos veces al año”. Andrés también dijo que se quedó en “varias de sus residencias (de Epstein)”.Pero Andrés agregó que fue un “error” ver a Epstein en 2010, dos años después de que el financiero se declarara culpable por primera vez de delitos sexuales.Giuffre alegó en la entrevista de NBC que después de dejar el club en Londres, Maxwell le dijo en un viaje en automóvil con Epstein que Andrés “regresará a la casa y quiero que hagas por él lo que tú haces por Epstein”.Según Giuffre, “el abuso se trasladó del baño a una habitación” de la casa de Maxwell.Giuffre dijo que fue abusada por el príncipe Andrés dos veces más: una en la mansión de Epstein en Nueva York y otra vez en su finca en las Islas Vírgenes.“Niega que haya sucedido y seguirá negando que haya sucedido, pero él sabe la verdad y yo sé la verdad”, dijo.