Acusan ejecución en Tamaulipas al estilo Tlatlaya

“A cada víctima le dispararon un tiro en la cabeza y a corta distancia”.

El Comité dedenunció la ejecución arbitraria de ocho personas en un operativo de la Policía estatal que oficialmente fue reportado como unEl centro que dirigeaseguró que las víctimas, una vez asesinadas,y vinculó al Ejército por brindar protección perimetral en la zona.El 5 de septiembre, lainformó mediante un comunicado que cinco hombres y tres mujeres fueron abatidos en la Colonia Valles de Anáhuac, de Nuevo Laredo, luego de un enfrentamiento.En el lugar, según se dijo, aseguraron 15 armas largas, una corta y una camioneta con blindaje artesanal, y se, del Cártel del Norte.“Denuncias, testimonios e investigaciones realizadas revelan todo lo contrario: se trató de una ejecución arbitraria o extrajudicial al estilo del caso Tlatlaya en la que habrían participado elementos de operaciones especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas y agentes de la Policía Estatal”, aseguró el Comité de Derechos Humanos.Agregó que en el domicilio mostrado vivía, quien era repartidor para una empresa de regresos, junto con su hija de Kassandra y otra niña de dos años.“Se constató que no hay evidencias de un enfrentamiento, el interior de la casa donde vivía Severiano no tiene impactos de balas, solamente huellas de una ejecución extrajudicial al estilo de las Fuerzas Armadas”, sentenció el Comité.Las cuatro viviendas alrededor del lugar de los hechos tampoco tienen impactos de balas en sus fachadas y no hubo personas heridas.El Comité de Derechos Humanos depresentó el testimonio de Kassandra, la hija de Severiano, quien aseguró que su padre se durmió en shorts y la mañana del 5 de septiembre los policías lo obligaron a ponerse un uniforme tipo militar y un casco.Según Raymundo Ramos, las ejecuciones habían ocurrido entre las 8:30 y 9:30 horas.La camioneta con blindaje artesanal fue arrastrada por una grúa estatal desde otra colonia, según el Comité de Derechos Humanos que consiguió reportes oficiales de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Estado en la que se informa de la solicitud de arrestaré que recibieron ese día.“La presencia de militares del Ejército mexicano, acordonando el lugar e impidiendo el paso a las personas les ocasionaría una responsabilidad y responsabilidad jurídica en materia de violación a los derechos humanos”, indicó.