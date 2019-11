Acusan falla en celulares en comunidad LeBarón

“Eso pasó exactamente en Sonora cuando hubo esa balacera”, dijo el activista.

El activistadenunció que esta noche no funcionan los teléfonos celulares ni el internet en la Colonia LeBarón, Municipio de Galeana, Chihuahua.“Al parecer nos cortaron losy elen LeBarón. Están nuestras familias con miedo”, escribió en Twitter.Consultado al respecto por REFORMA, dijo que una situación similar ocurrió cuando se registró la masacre contra su familia en La Mora, Municipio de Bavispe, Sonora, donde murieron nueve integrantes de las familias LeBarón y Langford.“Y la verdad es que se fue la comunicación de celular, de internet y teléfono celular en toda la región, nunca antes había pasado eso”.Al momento de la entrevista vía telefónica, LeBarón se encontraba en otro estado de la República Mexicana, desde donde intentaba comunicarse con sus familiares y no entraba la llamada.LeBarón puntualizó que no le gustaría especular sobre las causas.“Pero sí es muy extraño”, dijo.El activista informó que ante esta situación se hizo contacto con personal de la Cancillería.Sobre la falla, explicó que de la Colonia LeBarón sí pueden marcar, pero no les entran las llamadas desde otros lugares.“De allá pa’ cá sí nos pueden marcar, pero nosotros no podemos marcar, de ningún lado, no sirven las señales de nadie, ni la Policía Federal, ellos tienen el mismo problema”.“En todo el noroeste no hay señal, pero en Colonia del Valle, que es un pueblito menonita que está pues no muy lejos de LeBarón, como a media hora, o 40 minutos, ahí sí hay internet y señal, o sea que esa torre sí jala”.Por esta situación, sus familiares tienen miedo.“Es exactamente lo que hicieron en Sonora cuando entraron a masacrar a la gente”, recordó.En respuesta, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que se instruyó un reforzamiento en la zona.“Por instrucciones de @AlfonsoDurazo me comuniqué con @JulianLeBaron sobre su denuncia de que en la comunidad LeBarón está suspendida telefonía celular e Internet”, indicó en Twitter.“Se instruyó reforzamiento inmediato de seguridad y estamos en comunicación con @SCT_MX para atender situación”.