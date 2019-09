Acusan hackeo a celular de Rosario Robles

A todos los amigos y amigas de @Rosario_Robles_ les informo que su teléfono ha sido hackeado. Desde su número se han enviando mensajes solicitando dinero. Estos mensajes SON FALSOS. No es verdad que se esté pidiendo dinero... Una ruindad más en su contra — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) September 14, 2019

La ex titular de Sedesol y Sedatu,, informó que su número dey que a través de mensajes se solicita dinero para su causa."A todos los amigos y amigas de @Rosario_Robles_ les informo que su teléfono ha sido hackeado. Desde su número se han enviando mensajes solicitando dinero. Estos mensajes SON FALSOS. No es verdad que se esté pidiendo dinero...", informó desde su cuenta de Twitter.El pasado 6 de septiembre se dio a conocer que por falta de dinero, la defensa de Robles, dejó de prestar sus servicios a la ex funcionaria federal, presa en el"Nos informó que por la precaria situación económica por la que atraviesa, no será posible cubrir el pago de nuestros honorarios profesionales, los cuales a la fecha han sido debidamente devengados bajo la más estricta ética profesional", informó en un comunicado los despachosIndicaron que ese día se reunieron con Robles en el penal y que se decidió finiquitar la relación profesional que nos une con la antes mencionada, renuncia, que será efectiva hasta en tanto la imputada designe nuevos defensores particulares.La cuenta de Twitter de Robles es supuestamente manejada por su hija Marina Moguel, quien ayer informó que el Juez de Control que lleva la acusación contra Robles por desvíos de recursos públicos, utilizó como prueba una licencia falsa.