Acusan irregularidades en mina en Coahuila

"Así que el negocio es redondo. Dinsa registra a trabajadores que hacen labores peligrosas en la mina, opera el tajo ilegal en la Florida, sus minas no cumplen con las normas elementales de seguridad e higiene, sus trabajadores no están capacitados para emergencias, no se escuchan las alarmas y ni siquiera saben dónde está el botiquín, todo por 114.97 pesos diarios", reclamó la agrupación.



"Pero Fervim obtiene los contratos con Prodemi y con AHMSA. Y cuando son descubiertos sus acciones, resulta que no es responsable, porque para eso está Dinsa".

"Se ha hecho una Queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque se cometieron violaciones graves a la vida y a la salud de los trabajadores Colón García y Martínez Bonilla, así como a todos los trabajadores de este centro de trabajo", anunció.

, denunció la operación irregular de una concesión minera que provee carbón a la, donde el 20 de septiembre dos trabajadores resultaron heridos al manejar explosivos.De acuerdo con la agrupación que aboga por la seguridad en las minas, la empresa Fervim obtiene los contratos para vender carbón apero usa a la empresa Dinsa para los trabajos inseguros e ilegales.El 20 de septiembre, durante una detonación de explosivos resultaron heridos Javier Antonio Martínez Bonilla y Pedro Ismael Colón García, en una concesión minera de, pero ambos registrados como empleados de una distribuidora de lubricantes de nombreDurante su investigación,encontró que ambos trabajadores recibían un sueldo semanal de 712 pesos, no contaban con capacitación específica para el manejo de explosivos, además de no encontrar las medidas de seguridad requeridas en la mina a cielo abierto.Familia Pasta de Conchos afirmó que la Promotora del Desarrollo Minero del Gobierno de Coahuila, Prodemi, no tiene capacidad para verificar la seguridad de las minas a las que les compra carbón para surtir a las plantas de CFE, ni tampoco la Comisión Federal de Electricidad tiene los mecanismos para verificar la seriedad de las empresas.