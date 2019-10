Acusan policías federales atraso en transferencia a GN

Ciudad de México.- Elementos de Asuntos Internos de la Policía Federal exigieron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acelerar el proceso de transferencia a la Guardia Nacional o a otras instancias federales, de lo contrario también se van a manifestar en las calles.



En Asuntos Internos de la Policía Federal, acusaron, los trámites de transferencia de al menos cien elementos de los 400 que tiene esa sección, están atorados debido a la excesiva burocracia de personal administrativo.



Señalaron que hace tres meses el titular de la SSPC, Alfonso Durazo, instruyó a mandos de la Policía Federal acelerar el traspaso de elementos ante la extinción de la corporación.No obstante, reprocharon que esa unidad no ha sido atendida ni informada.



Si no son atendidos, adelantaron a REFORMA, realizarán bloqueos viales como los protagonizados por los agentes de las Divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería, que ya fueron liquidados o transferidos.



“A ellos protestando es como les hicieron caso, a nosotros por realizar nuestros trámites por la vía que se nos indica, resulta peor porque no nos hacen caso”, indicó uno de los inconformes.



Asimismo, acusaron que algunos integrantes de la unidad fueron engañados para firmar una carta en donde aceptaron ser parte de la Guardia Nacional de manera voluntaria, como parte del proceso para ser transferidos a otras instancias federales.



En julio, Durazo indicó que todos los agentes contaban con la opción de ser transferidos a otros órganos desconcentrados o institutos federales, incluso a otras Divisiones de la PF, en tanto no sean transferidas a la Guardia Nacional.



Por ley, la corporación tiene 18 meses para concluir su integración a la GN, a partir de julio pasado, cuando el nuevo cuerpo de seguridad arrancó de manera oficial sus operaciones.



El Secretario ordenó la instalación de stands de transición en todo el País en donde se resolverán las dudas e inconformidades de los elementos de la PF, sin embargo, los agentes indicaron que en Asuntos Internos imperó la desinformación.



Los elementos de Asuntos Internos, que investiga los abusos policíacos y actos de corrupción de las distintas unidades de la Policía Federal, señalaron como responsable del atraso en los trámites a Laura Morales Colorado, titular de Enlace Administrativo.



Los federales también señalaron como responsables en el atraso a Adrián Benjamín Sánchez, encargado interino de la Dirección General de Investigaciones Internas y Luis Martínez Esperón, director general adjunto de esa área.



Esa unidad, hasta ahora encabezada por Francesco Manuel Pipitone de la Roche, fue clave en la investigación de federales que ejecutaron a civiles y alteraron la escena del crimen en 2015, durante un operativo para recuperar el Palacio Municipal de Apatzingan, que estaba tomado por Los Viagras.



También lleva a cabo indagatorias internas, como el arrendamiento de mil 500 patrullas en 2018, presuntamente a precios inflados, así como adquisiciones de alimentos a sobreprecio y de mala calidad para los box lunch de los federales.



Ayer, la SSPC dio un paso más para completar la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros de la Policía Federal a la Guardia Nacional.



A través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se instruyó a la Secretaría General de la PF y a la Coordinación de Administración y Finanzas de la GN a celebrar los acuerdos de transferencia de los recursos de todas las divisiones y unidades administrativas.