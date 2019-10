Adeudo al SAT fue por error de contador, asegura Yeidckol

La presidenta nacional de, atribuyó a un error de su antiguo contador su aparición en la lista delsobre la cancelación y condonación de créditos fiscales.Polevnsky aseguró que esto se debió a que su contador la registrarla con actividad empresarial cuando ya era senadora y se había integrado al equipo de"Fue un error del contador que me pusiera con actividad empresarial", dijo la líder de Morena en entrevista conparaDijo que no recuerda la cantidad de adeudo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que ayer MILENIO informara sobre la lista de personas físicas y morales beneficiarias de condonaciones y créditos fiscales, que alcanzó 745 mil 78 millones de pesos entre 2007 y 2015.“No recuerdo la cantidad de impuestos pagados en 2013, pero en mi vida he pagado muchos. Yo venía del mundo empresarial y renuncié a eso para apoyar a López Obrador y el contador me puso con actividad empresarial cuando la había dejado tiempo atrás. Yo estaba como asalariada en el”, explicó.De acuerdo con la lista, a Polevnksy se le condonaron 16 millones de pesos en 2013 durante la administración de Enrique Peña Nieto.