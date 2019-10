Adiós a los ‘likes’ en Instagram; estos son los cambios de la red social

La red socialle dirá adiós a la pestaña “siguiendo” (), así como a los “me gusta” () de otras publicaciones.Los cambios, se supone, debieron verse desde el día de ayer. Sin embrago, no ha llegado a todas las cuentas.Esta decisión ayuda a que sólo el usuario pueda ver sus "me gusta" dentro de su cuenta.Uno de los objetivos principales de desaparecer estas opciones es que las personas no se sientan, además de de que se busca que la información de cada usuario tenga, jefe de producto de Instagram, explicó para BuzzFeed News que la pestaña “siguiendo” ya no cumplía su propósito en la red social.Por otra parte, para la empresa los "me gusta" tenían como función descubrir nuevas cuentas.Con esta decisión, parecida a la tomada por Facebook que ocultaría los "likes", solo el usuario podrá ver sus "me gusta" dentro de su cuenta.