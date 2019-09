Admite Hacienda desaceleración en la economía mexicana

En la conferencia de prensa mañanera de hoy lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez , admitió una desaceleración económica en México y reiteró que con else mantiene el compromiso de no subir impuestos en términos reales.“Estamos conscientes que hay una”, admitió el secretario de Hacienda y destacó que el Paquete Económico 2020 privilegia bienestar, seguridad y sector energético.Señaló que el Paquete Económico 2020 se construyó con base enque son: Fortalecer el bienestar de los mexicanos; Generar paz en el país y Fortalecer a Pemex.Detalló que el Paquete Económico estima Ingresos totales en México por, basados en:1.- No crear impuestos2.- Fortalecer recaudación3.- Facilidades AdministrativasEl secretario de Hacienda, señaló que el Paquete Económico 2020 busca cuatro principios y tres temas prioritarios:Agregó que “De 1.5% a 2.5% el crecimiento económico estimado para 2020, baja inflación, precios fluctuantes del petróleo, el tipo de cambio y tasas de interés, las variables macroeconómicas de México para el Paquete Económico 2020”.Arturo Herrera adelantó que se presupuestan 86 mil millones de pesos para Pemex.