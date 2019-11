Adolescente comparte foto besando a su novia y su ‘suegra’ los cacha

“Neyton, despublica esta foto, plis [sic]. Mi mamá ya la vio y me regañó”, le escribió la joven a su novio enamorado. Él respondió con un “Está bien, amor”.



Un adolescente que quiso presumir a su novia se volvió viral luego de que subió una foto besándose con la niña en Facebook. Y todo fue miel sobre hojuelas hasta que su “suegra” encontró la imagen y regañó a su hija.Aunque ya no existe la publicación, las capturas de pantalla del suceso aún circulan en las redes. En los comentarios de la fotografía original, la mamá de la joven, llamada Mariana, la regaña con un directo “¿Qué te dije?” con emoticones de enojo.Por ello, la joven le pide a su Romeo, llamado Neyton, que quite la imagen.Sin embargo, ya era demasiado tarde y el adolescente que subió a Facebook una foto besándose con su novia ya se había vuelto viral. Y no sólo él: también la poderosa suegra, que logró eliminar la imagen, aunque no contó con las capturas de pantalla: