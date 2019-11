Adolescente de 13 años mató a niña porque pensó que la había embarazado

Un adolescente admitió en la corte de menores quecerca de su casa en Canton, Ohio,, según People.El asesino, que no fue identificado debido a su edad,La autopsia demostró que, no estaba embarazada.Según la fiscal adjunta Michelle Cordova, McGee, por lo que no está claro por qué pensó que la había embarazado.La evidencia sugiera que la niña recibió un disparo al estilo ejecución, informó el diarioEl acusadoque redujo el cargo y sólo permanecerá en una prisión juvenil hasta que tenga 21 años.Pero si la jueza del tribunal de familia del condado Stark, Rosemarie Hall, lo considera un delincuente juvenil grave, también. La sentencia será en enero.