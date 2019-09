Adoptan a niña, pero en realidad tenía 22 años e intentó matarlos

“Ella hacía declaraciones y dibujaba imágenes diciendo que quería matarnos, que nos enrollaría en una manta y nos enterraría en el patio trasero”, le contó Kristine a DailyMailTV.

Fue en 2010 cuando, originarios de Indiana y padres de 3 niños, iniciaron los trámites para adoptar a una niña ucraniana de 8 años,, la cual padecía enanismo. Dos años después, la pareja decidió abandonarla a su suerte.Resulta ser que en 2013, la familia Barnett. La policía encontró a la niña, de entonces ya 10 años, sola, en un departamento que sus padres adoptivos le rentaron para ella en Lafayette.Luego de 5 años de investigación por parte de las autoridades, el pasado miércoles un juez determinó que Kristine y su ahora exesposo Michael fueran acusados de negligencia por abandono de un menor, cargo que la mujer se niega a aceptar e incluso, afirma que fueron víctimas de un fraude.Según la propia Kristine, la niña que adoptaron en realidad no tenía 8 años cuando llegó a su casa y que su fecha de nacimiento habría sido alterada por las personas que llevaron a cabo los trámites de su adopción en su país natal. Afirma que la niña era unaKristine afirma que Natalia, de 3 pies de altura,, que la empujó hacia una cerca eléctrica y le vertió lejía en el café.La mujer asegura que no podía dormir tranquila, que tenían que esconder todos lo objetos afilados de la casa.“La vi poniendo productos químicos, lejía, Windex algo así, en mi café y le pregunté qué estaba haciendo. Ella me respondió que”.En una entrevista con, Kristine afirmó que Natalia fueKristine negó las acusaciones de haber descuidado a Natalia y afirma que es una adulta y no era una niña cuando fue adoptada, a pesar de que se afirmaba que tenía seis u ocho años cuando fue adoptada. Sin embargo, ya tenía el período aunque quisiera ocultarlo, tenía vello púbico y ya no tenía dientes de leche.También afirma que los médicos examinaron a Natalia y concluyeron que sufría una enfermedad psicológica severa diagnosticada solo en adultos.Natalia sufre de una rara forma de enanismo que significa que mide 3 pies de altura y tiene problemas para caminar.Kristine alega que la enfermedad llevó a Natalia a saltar de automóviles en movimiento y manchar de sangre los espejos.Ella afirma quedespués de que un médico les dijera que la fecha de nacimiento de Natalia en 2003 era incorrecta y que fingió ser una niña pequeña para matarlos.Después de una investigación de cinco años, la pareja fue acusada la semana pasada por dos cargos de negligencia de un dependiente.Según afirman, se enteraron de los cargos cuando WISH-TV los contactó.Debido a la condición de la niña, ha sido difícil para los médicos determinar su edad. En junio de 2010, un médico estimó su edad a los 8 años, pero una evaluación realizada en junio de 2012 mostró que la niña tenía unos 11 años, según documentos judiciales.En una entrevista reciente con detectives, Michael, de 45 años, supuestamente admitió que sabía que la niña era menor de edad cuando él y Kristine salieron de la ciudad.Se fueron, sabiendo que la niña no tenía ninguna conexión familiar en la ciudad, y que no la mantenían económicamente aparte de pagar el alquiler, según documentos judiciales.Los documentos judiciales muestran que fue desalojada del piso en 2014.y ni ella ni un abogado han respondido a los reclamos de Kristine.Margaret Axson, que vivía en la misma calle, le dijo a News 18 que era amiga de Natalia y que habían asistido juntas a un centro de aprendizaje para adultos hasta que un día Natalia dejó de asistir a clases.La pareja se presentaron ante las autoridades el jueves pasado y fueron liberados con una fianza de $ 5,500.