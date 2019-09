Adoratrices desobedecieron a su superiora: Raúl Vera

Saltillo, Coah.- El obispo de Saltillo Raúl Vera López advierte a la feligresía que la casa de las Adoratrices del Santísimo Sacramento en Saltillo ya no está avalada por la Santa Sede ni por la Diócesis, pues ellas desobedecieron a la superiora de su congregación con cuestiones que no quiso revelar.



“Pero este no es un asunto que a mí me competa, yo tenía por justicia que arreglar eso, porque la gente creía que asistía a una casa religiosa que ya no existe, y dije ‘no, no podemos estar engañando a la gente’, yo no podía ser cómplice de eso”.



El jerarca señaló que desde abril se les había pedido a las religiosas regresar a sus comunidades, lo que no habían acatado, y señaló que quiso resolver el problema, aunque a él no le correspondía hacerlo, agregó que no volverá a hablar al respecto.