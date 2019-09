Advierte Rigoberta Menchú de creciente ‘esclavitud contemporánea’

“Queremos llamar a la juventud mexicana para que impulse sus distintas iniciativas con una relación más fraternal, más valorativa de su diversidad, sus culturas, sus idiomas y su creación en general”, subrayó la defensora de los derechos de los pueblos indígenas.

“Desde aquí decimos no a la esclavitud contemporánea que azota la vida de hombres y mujeres, que afecta la vida de los jóvenes que no encuentran trabajo y que son usados como esclavos”, insistió.

La Premio Nobel 1992,, advirtió del creciente fenómeno de la “" que azota la vida de hombres y mujeres de todo el mundo y, en especial, a muchos jóvenes que se ven sometidos a ese fenómeno por la falta de oportunidades de educación y empleo.En el marco de su intervención en la, indicó que los países de América Latina no escapan de este fenómeno en donde los jóvenes son sometidos a extenuantes jornadas laborales con salarios miserables o simplemente son obligados a trabajar sin paga alguna.Eso es sin duda esclavitud y hay que unir esfuerzos y voluntades para erradicarla, pues ésta acaba con la vida y esperanza de miles de personas, consideró la activista guatemalteca durante la Cumbre que se realiza en el Centro Internacional de Congresos de esta ciudad.Por eso, la Premio Nobel hizo un llamado a la juventud mexicana a estar a atenta, a luchar contra la esclavitud, la intolerancia y llenarse de “optimismo en el corazón”.“Decimos no a la intolerancia, la falta de respeto, el racismo, y la falta de valoración del ser humano como ser prodigioso. Venimos a Mérida, a, a México, venimos a Mesoamérica y en el corazón de la América Latina para renovar la agenda común por la paz”, sostuvo.La idea, continuó, es animar a todos los hombres y mujeres que desde sus trincheras, comunidades, campos, luchan día a día por la dignidad del planeta, la dignidad humana.Subrayó que Alfred Nobel dejó una presea para el mundo, “pero lo que vale es la lucha contra las cosas malas que hacen daño a la sociedad y a las futuras generaciones, no desmayen y hagan de esta cumbre una emoción para renovar sus agendas”.“Es un legado que nos motiva a construir la paz como la referencia más importante de la educación, de la dignidad humana, de la plenitud de la vida, la convicción de la madre tierra, nuestra salud espiritual, mental y social y que nos hace posible ser personas agradecidas. Esta es una lucha de por vida; por la vida”, finalizó.