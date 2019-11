Advierten de infecciones por piojos en las pestañas

Ciudad de México.- Varios optometristas han lanzado una advertencia por el aumento de los casos de piojos en las pestañas, del tipo Demodex; los cuales se alimentan de la grasa en diversas zonas de la cara, incluyendo la región ocular y son muy contagiosos.



Dichos ácaros pueden producir severas infecciones en el globo ocular, que pueden traer diversas complicaciones, debido a lo sensible que es la mencionada zona del cuerpo; por lo que recomiendan estar al pendiente de su posible aparición.



Los síntomas previos a la aparición de estos animales son: comezón, enrojecimiento e inflamación en la zona afectada; muy similar a lo que sucede cuando aparecen en el cuero cabelludo, por lo que una correcta higiene es la mejor prevención.



Las pestañas postizas son el principal factor de contagio



Uno de los principales factores de contagio de los piojos en las pestañas, son las extensiones o pestañas postizas; debido a que estás no suelen ser limpiadas de manera adecuada, por lo que estarían constantemente en contacto con la suciedad.



Aún más, para evitar la aparición de los ácaros, no sólo se deben de lavar estos elementos postizos, también la zona de los ojos con jabón o limpiador antibacterial; para eliminar cualquier rastro de posible infección o contagio.



Además, se recomienda no usar estos aditamentos de manera reiterativa, siendo lo mejor darse un descanso de los mismos; usándolos sólo en ocasiones específicas y, de ser posible, omitiendo su uso totalmente.



Tampoco hay que olvidar las reglas de higiene básica en el resto de zonas donde podrían aparecer los piojos; principalmente aquellas donde haya cabello o vello.



