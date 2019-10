Advierten que el café molido podría tener ¡cucarachas!

Estados Unidos.- El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Muchas personas no pueden iniciar su día si no consumen una humeante y caliente taza de café. Esta sustancia tiene algunos beneficios para la salud y ayuda a mantener el estado de alerta en las personas debido a las sustancias que lo componen que activan ciertas áreas del cerebro, pero un profesor de una universidad de Estados Unidos advierte de un componente extraño en este producto, sobre todo en el que se comercializa molido y empaquetado: cucarachas.



El café molido podría contener también cucharadas molidas, indicó Douglas Emlen profesor de biología de la Universidad de Montana. Dijo que descubrió este hecho cuando era estudiante y auxiliaba a un profesor de la universidad.



Este profesor era adicto a la cafeína, pero dijo que necesitaba granos frescos recién molidos ya que de otra manera le ocasionaba alergias. Dichas alergias se relacionaban con las cucarachas, indicó el profesor a NPR.



El profesor al que asistía, contó Douglas Emlen, trabajó mucho tiempo manipulando cucarachas estudiando cómo sus relaciones con los humanos y se volvió muy alérgico a ellas por manipularlos tan a menudo.



La misma reacción que tenía al entrar en contacto con las cucarachas las tenía cuando estaba en contacto con el café molido.



El profesor estudio los componentes del café y descubrió restos de cucarachas molidas en el, esto debido a que el café molido se procesa a partir de enormes montones de existencias que se infestan de cucarachas.



Ante esto poco o nada se puede hacer para separar las cucarachas del café en grano por lo que suelen molerse juntos. Al respecto señaló que os estándares de defectos de los EE. UU. Permitían que los granos de café contuvieran hasta un 10 por ciento de 'suciedad e insectos', de acuerdo la FDA.



Muchas empresas tienen control de calidad de sus productos, esto no quiere decir que todos los cafés molidos comercializados tengan cucarachas molidas.