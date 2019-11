Advierten que ley contra maíz híbrido encarecerá la tortilla

“No buscamos que esa iniciativa no se apruebe. Es buena. Lo que buscamos es que se modifiquen dos párrafos que son los que lastiman a los productores nacionales”, comentó Rojas.



Productores nacionales alertaron que de aprobarse en la Cámara de Diputados la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo,llegando a los 35 o 40 pesos por kilogramo, debido a que la producción será insuficiente para abastecer al mercado nacional.Entrevistados por separado, Gustavo Rojo, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES); Juan Pablo Rojas, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), y Baltasar Peral, presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, alertaron que el dictamen aprobado por el Senado en septiembre, no ayuda a lograr la autosuficiencia alimentaria que se propone el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.Juan Pablo Rojas planteó que actualmente el precio de la tortilla oscila hasta en 20 pesos en algunos lugares del país, y si se reduce la producción de maíz blanco, el precio se incrementará mínimo en un 30%, para llegar a 35 o 40 pesos por kilogramo.Argumentó que con los maíces híbridos actualmente se producen 16 toneladas por hectárea en el país, pero de aprobarse la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo -que ordena la producción únicamente con maíces criollos-, sólo se producirán 4 toneladas por hectárea.Precisó que la demanda nacional de maíz es de 18 millones de toneladas, que son las que se producen actualmente, pero de ese universo, sólo 4 millones se producen con maíces criollos, el resto con híbridos.Juan Pablo Rojas y Gustavo Rojo coincidieron en que los productores nacionales buscan que continúe la siembra con semillas de maíces híbridos (no transgénicos), ya que de privilegiarse únicamente el maíz nativo, la producción nacional descenderá y no se logrará el propósito del gobierno de tener autosuficiencia alimentaria.Aseguraron que actualmente México prohíbe la siembra de maíz transgénico, pero no su importación ni mucho menos su consumo, por lo que se corre el riesgo de que, al caer la producción nacional, se tenga que elevar la importación desde países como Estados Unidos, Brasil y Argentina que sí utiliza las semillas mejoradas (no transgénicas).