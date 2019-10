Aeroméxico gana amparo para detener llegada de Emirates Airlines a México

Creemos en la validez del tratado aéreo bilateral entre México y Emiratos Árabes Unidos, señaló Scott Lantz, director regional de @emirates en México.



"Estamos en contacto con las autoridades locales para comenzar a operar a partir del 9 de diciembre". pic.twitter.com/vbytK09Xxy — aviacion21 (@aviacion21) 9 de octubre de 2019

La línea aéreaganó un amparo con el fin de evitar que la empresaopere un, España.La empresa del Caballero Águila emprendió varios recursos legales contra el arribo de la compañía emiratí, que usó unentre los gobiernos de México y los Emiratos Árabes Unidos, signado el 8 de diciembre de 2016.El lunes pasado, la jueza Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región notificó de la aprobación del amparo a la aerolínea dirigida por Andrés Conesa.La empresa mexicana argumentó que Rodrigo Planas Rego, director general adjunto de Transporte y Control Aeronáutico de la Dirección General de Aeronáutica Civil, firmó el acuerdo, a pesar de que no tenía autoridad suficiente y además que no fundó y motivó las razones para ello.Por su parte, la aerolínea emiratí informó que una modificación en la ruta no es viable y que aunque respeta la decisión del poder judicial mexicano, apelará la decisión.En conferencia de prensa,, director regional de Emirates para México, América Central y el Caribe, expresó que cuentan con 10 días para apelar el amparo que obtuvo Aeroméxico. Detalló que para la operación de la ruta entre Dubai y la Ciudad de México es necesario hacer una escala en Barcelona para regresar a los Emiratos, con el fin de cargar combustible."Es nuestro derecho. Si no operamos comercialmente en Barcelona, la ruta a esta ciudad no es interesante para nosotros”, expresó Lance.Agregó que no es viable operar un vuelo directo de la capital a mexicana a Dubai que vaya al 100 por ciento de su capacidad, por ello será necesario la escala en España. Señaló que seguirán los planes para iniciar sus operaciones en nuestro país desde este 9 de diciembre.