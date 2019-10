Afirman que SSPC cumplirá demandas a PFs

Ciudad de México.- Después de que policías federales bloquearan más de cinco horas Circuito Interior, autoridades aseguraron que la próxima semana realizarán una mesa de diálogo, gestionarán recursos para sus pagos y no habrá presiones para que se incorporen a la Guardia Nacional.



Enrique Carpizo, representante legal del grupo de policías disidentes, indicó que esta tarde tuvo una reunión con Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).



En ésta el funcionario se comprometió a llevar a cabo estos compromisos, informó el abogado a los policías que se encontraban afuera de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.



"Están conscientes de la magnitud de las personas que se encuentran el día de hoy manifestándose y ofrecen la reanudación de una mesa para el día lunes", expuso mediante un altavoz.



"Esperemos que en esta semana se den los acuerdos necesarios para efectuar que se pueda reanudar ciertos pagos, sin embargo, las gestiones seguirán realizándose.



"Está la palabra de la mesa de diálogo por parte del subsecretario Ricardo Mejía por lo cual no tendríamos por qué tener ningún problema", añadió.



Ante las amenazas que acusó Carpizo hacia su persona, quien afirmó ser amedrentado con una pistola ayer en un restaurante de la Condesa, indicó que habría medidas de seguridad de parte del Gobierno.



"Otra de las cuestiones es que se acordó el tema de la seguridad personal y se van a tomar cartas en el asunto para que ustedes puedan tener una defensa adecuada y eficaz y no amedrentada (...) se comprometen a investigar y a dar los resultados que correspondan conforme a derecho", abundó.



Los inconformes demandaron en un nuevo pliego petitorio: que se garantice la seguridad y protección del abogado Enrique Carpizo y de los representantes de la comitiva; la renuncia de Durazo y su equipo; el cese del paso obligatorio de los policías federales a la Guardia Nacional y el pago a los policías que les corresponde ante la extinción de la Policía Federal.



"Se reitero que seguirán tomando en consideración las denuncias que ustedes realicen con respecto al levantamiento de actas o a la presión que se esté ejerciendo para que ustedes tengan el pase directo a la Guardia Nacional", expuso Carpizo.



"Se avanzó en los puntos, en sus peticiones, son realmente legítimas y conforme a derecho".