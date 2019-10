Agustín Marchesín desprecia Liga Mexicana

Ciudad de México.- Agustín Marchesín habló en entrevista para la cadena TyC sobre la actualidad que vive con el Porto, sus buenas actuaciones con la Selección Argentina y las diferencias que ve entre el balompié europeo y la Liga MX.



Desde que se fue del América, a Marche no paran de llegarle buenas noticias y es que ya es un recurrente en la portería de la albiceleste, al grado de ponerse a la par de Franco Armani y Esteban Andrada, guardametas de River y Boca.



Sin embargo, para Agustín poco importa el equipo o la liga donde se juegue y prioriza la calidad individual. “Es un plus jugar en Porto porque tal vez a uno lo ven mucho más en Argentina. Yo siempre dije que la Liga MX es muy buena, muy competitiva.



Yo me sentí muy bien siempre allá y me siento muy bien en Porto. Por suerte el presente es muy bueno y tengo la confianza de todos mis

compañeros.



Más allá de la Liga en la que uno juegue, es tratar de responder día con día para poder estar acá y que Lionel (Scaloni) lo vea a uno bien”.



Además habló sobre las desventajas que tenía al jugar para el Santos y América de México, y tener los reflectores necesarios en la afición y el periodismo argentino.