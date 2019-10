Ahora los mensajes de Whatsapp podrán autodestruirse en segundos

Ciudad de México.- La aplicación de mensajería WhatsApp está elaborando una nueva función que permitirá que preinstalar la autodestrucción de mensajes tras cierto periodo de tiempo.



La posibilidad de enviar "mensajes evanescentes" apareció en la versión beta 2.19.275 de la aplicación para la plataforma Android, pero el portal WABetaInfo, que descubrió la nueva función, señala que podría no estar al alcance de todos por el momento.



Esta función, útil para los usuarios que no quieren que la información sensible que envíen sea accesible de manera permanente, ya está disponible en Secret Chats de Telegram y el modo confidencial de Gmail.



En su versión beta actual WhatsApp permite la autodestrucción de mensajes dentro de 5 segundos o una hora, opción al parecer disponible solo en chats grupales. WABetaInfo indica que la función está en su fase inicial de desarrollo y sugiere que su configuración actual podría modificarse.



Se desconoce cuándo los mensajes evanescentes estarán disponibles para todos.