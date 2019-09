Ahora migrantes mexicanos ‘toman’ puentes internacionales

El nuevo éxodo formado poren Estados Unidos, debido a la violencia en sus lugares de origen, sumó ayerjunto a los tres principales puentes internacionales entre Ciudad Juárez y El Paso.Según las listas que los propios migrantes han hecho, hasta la tarde de ayer en el puente Paso del Norte-Santa Fe había 120 personas, en el Zaragoza-Ysleta cerca de 200 connacionales más y en el Córdova-Américas, también conocido como, se habían registrado 121 familias, conformadas por un promedio de tres a cuatro integrantes, informóLa mayoría de las familias, que permanecían sentadas junto a las banquetas con cientos de menores de edad, provienen principalmente de los estados de, de donde tuvieron que desplazarse debido atras haber sidoAunque algunas noches acuden de manera voluntaria a albergues como la, los connacionales quieren permanecer cerca de los cruces de entrada a Estados Unidos, ya que aseguran que los agentes de la) los están dejando entrar a su país de manera paulatina.Un grupo de 34 mexicanos, la mayoría niños originarios de Zacatecas, durmieron ayer en la Casa del Migrante, de donde salieron en la mañana para irse al puente ‘Libre’ porque ya se habían apuntado en la lista.“Juan” llegó ayer a mediodía con su esposa y su hija de 2 años de edad al mismo cruce internacional, junto a otra familia. Dijo que les tocó el registro familiar número 117 y 118, y aseguró permanecerían ahí hasta cruzar, ya que hace unas semanas su familia esperó tres días en Juárez y luego logró ingresar a EU.Ellos, aseguró, esperarán el tiempo que sea necesario para pedir refugio al Gobierno de Donald Trump, ya que no quiere que su hija crezca en un lugar tan violento como en el que se está convirtiendo su estado.Después de él se registraron al menos tres familias más, ya que “ésta es la frontera por donde están dejando pasar a los mexicanos”, aseguró el zacatecano.El pasado 18 de septiembre el Gobierno del Estado deinformó que ese mismo día el director de Operaciones de Campo Aduanas y Protección Fronteriza en El Paso, Héctor A. Mancha, convocó a una reunión especial del Comité de Consulta del Oeste de Texas, en la que comentó que “en próximos días” se iniciaría con la atención de familias mexicanas solicitantes de asilo exclusivamente las oficinas del puente Paso del Norte.“Indicó también que para su atención serán llamados agentes que actualmente tienen a su cargo la revisión de vehículos en dicho puerto fronterizo, privilegiando la atención las personas que realizan el cruce a pie, ya que ese puente es el que presenta mayor flujo de peatones en la región”, informó el Gobierno de Chihuahua a través de un comunicado.Sin embargo, de acuerdo con los migrantes, los agentes estadounidenses le han permitido la entrada a connacionales por los tres cruces en donde se encuentran, por lo que se niegan a moverse para no perder su lugar., director de Operaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, informó ayer que se han tomado precauciones especiales en los puentes, aunque no se ha presentado ningún percance con los migrantes mexicanos.También aseguró que hasta la tarde de ayer las filas hacia El Paso contaban con el tiempo regular de espera.Integrantes de la Red de Apoyo Humanitario, Grupo Beta y Cruz Roja se han acercado a los puentes a apoyar a los migrantes que duermen sobre las banquetas y durante el día se protegen del sol con sus propias cobijas y ropa que acomodan en forma de carpas.El fenómeno es analizado por el grupo interdisciplinario formado por académicos e investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), El Colegio de Chihuahua (Colech) y El Colegio de la Frontera Norte (Colef), el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo) y autoridades de los tres niveles de gobierno, con el fin de documentarlo y encontrar estrategias de acción.