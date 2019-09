Al menos 30 mil menores trabajan para la delincuencia organizada

La organizaciónalertó sobre la cifra de niñas, niños y adolescentes que sonen el país y del incremento de la violencia de género contra las niñas, pues estiman quetrabajan para dicho negocio ilegal a lo largo de todo México, informaEn un evento realizado en el Hemiciclo a Juárez, la directora general, en compañía de otros integrantes, guardaron un minuto de silencio por todas las víctimas menores de edad de la violencia; además señaló que las condiciones de extrema pobreza genera un equivocado modelo de superación a través del crimen.“Las cifras son graves, es una enorme preocupación que no tengamos la capacidad de generar mejoresen contextos adversos de violencia como para que les resulte menos atractivo el modelo económico del crimen en vez de construirse una vida productiva”.María Josefina MenéndezMenéndez dijo que el ambiente de extrema pobreza afecta el desarrollo psicosocial, generando estrés que puede derivar en daños a su salud y generar sentimientos de resentimiento y odio; por lo que lanzaron la campañacon el objetivo de exigir al gobierno mexicano mejorar los mecanismos para prevenir la violencia contra este sector.“El llamado que hace Save the Children es para la sensibilización y transformación, tenemos que cambiar la forma en que tratamos a los niños y las niñas, de no hacerlo seguiremos afectando su integridad física y su estabilidad mental, violando sus derechos a ser y crecer en total plenitud”.María Josefina MenéndezDel mismo modo, Save The Children aseguró que de 2015 a septiembre de 2018, se cometieronde 18 años, según cifras oficiales y sin contabilizar los homicidios dolosos en su contra; en su mayoría fueron ejecutados por ahorcamiento o armas de fuego.Además, la organización documentó que sólo en 2017, aproximadamente, mismo que generó un embarazo forzado. Y se han registrado 13 mil 752 denuncias por lesiones intencionales hacia niñas menores de edad con efectos graves.También refirieron que; que el 63 por ciento de 0 a 6 años están siendo educados de manera violenta con castigo físico y humillaciones que “son indicadores muy graves de lo que sucede en las pautas de crianza familiares y en un entorno de violencia”.Finalmente, la directora de Save The Children lamentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tenga una política dirigida a la infancia por lo que instó a mostrar la voluntad política necesaria para implementar acciones que generen cambios culturales y de conciencia para que las condiciones de niños, niñas y adolescentes mejoren.