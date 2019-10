Al menos cuatro muertos en nuevo tiroteo en Nueva York

Al menosy tres resultaron gravemente heridas en unperpetrado durante la mañana de este sábado en un, según informaron medios estadounidenses.El incidente ocurrió en la avenida Utica, ubicada en la zona de, cerca de las 7:00 horas (local) , según indicaron desde el Departamento de Bomberos de la ciudad.Las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital del Condado de Kings y al Centro Médico del Hospital de la Universidad de Brookdale, donde recibieron primeros auxilios.Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades no entregan antecedentes sobre los responsables del ataque.La policía dijo que la información era preliminar y no entró en detalles.