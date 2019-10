Al menos tres grandes fracasos, en 10 años de lucha contra el narco

Ciudad de México.- En los recientes 10 años, en la lucha contra los cárteles de las drogas y en respuesta a las acciones para aprehender a algún líder del narcotráfico, han ocurrido hechos de violencia que han atemorizado a poblaciones enteras, con accesos carreteros en control de grupos delictivos por algunas horas, mientras células de sicarios han atacado instalaciones policiales y ministeriales, a la vez que se enfrentaban con las autoridades para que no detuvieran o trasladaran a líderes de sus organizaciones o por disputas de territorios con grupos rivales, como ha sucedido en Guadalajara, Jalisco; Morelia, Michoacán, y Matamoros, en Tamaulipas.



No todas las acciones policiacas y militares tuvieron éxito, hubo fracasos en estos operativos. Entre los más relevantes se encuentra el ocurrido en 2010, cuando tras un gran despliegue de la Policía Federal, el gobierno anunció el fallecimiento de Nazario Moreno, fundador de Los Caballeros Templarios, quien realmente fue abatido tres años más tarde.



Asimismo, las autoridades federales fallaron en la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada la organización más violenta del país.



El 1 de mayo de 2015, los integrantes del CJNG mostraron su capacidad de fuego contra las fuerzas federales, y para ello derribaron un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional en el que se trasladaban 18 integrantes del Ejército y de la Policía Federal.



Tras ese enfrentamiento, en el que no se logró detener a Nemesio Oseguera, siguieron 39 bloqueos de los grupos delictivos en 25 municipios de Jalisco, lo que ocasionó que durante tres días resultaran afectados 12 puntos carreteros, 30 vehículos fueran incendiados y se perjudicaran las actividades de sucursales bancarias y gasolineras.



El 5 de noviembre de 2010, en Matamoros, Tamaulipas, integrantes del Cártel del Golfo se enfrentaron con efectivos del Ejército y de la Secretaría de Marina-Armada de México durante más de cuatro horas. El saldo fue de 10 muertos, entre ellos cuatro sicarios y tres infantes de Marina.



La confrontación obligó al cierre de los puentes internacionales que comunican a esa ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, y la carretera Reynosa-Matamoros, mientras las actividades cotidianas también se suspendieron en todo el municipio.