Alanís acepta mal paso que atraviesa Chivas, pero pelearán por Liguilla

“No me imaginaba que fuera tan difícil (mi regreso), que se complicara tanto, pero ya sabemos la presión que hay en Chivas, pero aún tenemos chances de ir a pelear por el objetivo de la Liguilla, sabemos que está apretado pero matemáticamente podemos”, afirmó en conferencia de prensa.

“Lo veo tranquilo, sí lo veía muy preocupado los primeros días. Aunque es muy fuerte y tiene una personalidad, ha luchado bastante y sabe ser líder en su medida, sí le había costado y lo veía muy mermado y queriendo remediar algo que no hizo intencionalmente”.

El defensa de Chivas de Guadalajarase dijo consciente del mal paso del equipo, pero también advirtió que pelearán hasta el final por unAdmitió que su retorno al Rebaño Sagrado, tras militar en el Real Oviedo de la Segunda División de España, ha sido más complicado de lo esperado, pues inclusoen el cuadro rojiblanco gracias a la buena actuación del juvenilgeneral del Torneo Apertura 2019 de la, con 11 unidades, seis menos que Pumas, su rival de este sábado y que tiene en su poder el último pasaje a la “fiesta grande”, al situarse en el octavo puesto.Descartó que el mal paso deen el presentede la Liga MX le cause pena, pero reconoció que es momento de enderezar el camino; “no sé cómo definirlo, no sé si pena, es un pesar. Es algo que no quisiéramos, es algo que no deseamos y que estamos trabajando para revertir”.Alanís también opinó sobre su compañero, quien estuvo en el ojo del huracán durante estos días tras protagonizar una dura entrada contra Giovani dos Santos en el clásico pasado frente al América.