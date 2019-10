Alargan Rayados su mala racha

#ElResumen

Revive los goles y el resumen de los mejores momentos del enfrentamiento entre Querétaro y Monterrey en el encuentro de la #Jornada13 #Apertura2019#TuVidaNoEsUnJuego Revísate #LigaBBVAMX pic.twitter.com/xJjyWV8F8v — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 7, 2019

Estos Rayados no carburan.El equipo que hoy dirigeny suman su séptima derrota del Apertura 2019, la cuarta en los últimos seis juegos.Pese a la motivación que buscó Treviño de pedirle a sus jugadores que pensaran en el mejor sexo que hayan tenido para ganarle a Gallos, su plantel simplemente no pudo regresar con los tres puntos., quien había entrado de cambio en el arranque del segundo tiempo. Además de ver la roja directa, no estará en el partido de la, contrarrematando de cabeza un disparo de Jesús Gallardo que el arquero Gil Alcalá había rechazado. Aunque se pedía fuera de juego, el árbitro central Roberto García Orozco dio por buena la anotación.Rayados siguió insistiendo, ahora con un tiro desviado de Layún al 17' desde afuera del área., quien recibió un centro retrasado y, sin marca alguna, mandó el balón al fondo de la red para el 1-1.Seis minutos después, García Orozco marcó un penal a favor del Querétaro, tras una falta de Edson Gutiérrez dentro del área. Jordan Sierra no perdonó y adelantó a los locales, para el 2-1.Vucetich tuvo que ajustar su defensa, pues en el tiempo de compensación del primer tiempo tuvo que sacar a Jair Pereira por lesión para meter a Fabián Castillo.Llegó la segunda parte y Pepe Treviño ajustó a su cuadro. Maxi Meza y Gallardo se fueron a la banca, y Dorlan Pabon y Rodolfo Pizarro ingresaron a la cancha de La Corregidora.El gusto a Pizarro de estar en la cancha le duró poco, pues se hizo expulsar 21 minutos después por una fuerte falta sobre Sierra y le complicó el partido a Treviño y a sus compañeros.e igualar el partido, pero aunque Rayados tuvo varias oportunidades de hacerlo, no tuvo suerte ni puntería.En los últimos minutos Dorlan voló un disparo dentro del área y Barovero tuvo una gran atajada, evitando el tercero.Gallos insistió y al 85' el colombiano Castillo estrelló el esférico en el poste derecho del "Trapito".mandó un centro que remató de cabeza Stefan Medina entre dos defensas, pero el balón se estampó en el travesaño.Janssen tuvo el empate al 89' de frente al arco, buscó el gol que le diera el empate al cuadro regio, pero un defensa desvió a tiro de esquina en una ataque agónico para el cuadro albiazul.A segundos de que terminara el partido, el argentino Leonel Vangioni se barrió fuertemente sobre Jaime Gómez, quien lo encaró y se hizo un breve conato de bronca que no pasó a mayores.Así, estos Rayados no levantan. La derrota los ubica en la posición 14 general y el panorama luce desolador... Según su afición, solamente un "Pelado" los podrá salvar. ¿Será?