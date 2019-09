Albergue de migrantes, olvidado… y castigado

A pesar que en 2018 laemitió una recomendación a laspor las malas condiciones en materia de salud, alimentación, higiene e incluso con graves problemas de “chinches” en el, en Iztapalapa, dicho centro sufrió este año un recorte a su presupuesto de 78 por ciento.En respuesta a una solicitud de transparencia, elreportó que dicha estación migratoria tuvo en 2018 un presupuesto de 102 millones 374 mil pesos.Sin embargo, para este año le asignaron recursos por un total de 22 millones 67 mil pesos; además, se quitaron rubros como el mantenimiento y conservación de inmuebles que hasta el año anterior tenía poco más de 33 millones.En el rubro de productos alimenticios, el recurso bajó de 63 a 13 millones, mientras que en el de mantenimiento y conservación de equipo o maquinaria, se redujo de mil 52 a 141 millones de pesos. Asimismo, en los gastos etiquetados con actividades lúdicas, se recortó de mil 181 a 80 millones; mientras que el recurso destinado al traslado de extranjeros pasó de 66 a siete millones de pesos.El 27 de octubre de 2018 la CNDH emitió una recomendación a la autoridad migratoria en la que detalla que luego de una revisión exhaustiva a dicha estación, se detectaronen la higiene del lugar, hacinamiento, plagas como chinches, mala alimentación y brotes epidemiológicos.En este tenor, Edgar Corzo, quinto visitador de la CNDH, dijo aque, en seguimiento a la recomendación, se ha detectado que los problemas han sido solventados.“No es seguro que el albergue solvente sus problemas pues es probable que vuelvan a tenerlos, ya que es un problema recurrente. Así nos ha pasado muchas veces en varios albergues, pero regresamos a verificar y se ha detectado que regresan los problemas”, aseguró.El visitador de la CNDH dijo que debe existir un programa permanente por parte del INM para que las situaciones de riesgo para los migrantes no vuelvan a suceder, “porque desafortunadamente giramos cautelares, se revisa, se corrigen, pero regresan; eneso fue lo que nos pasó, porque había pulgas y chinches. Íbamos a cada rato y el problema iba y venía, por eso se cerró”.Por ello, señaló que debe haber una supervisión interna permanente: “La estación migratoria no está en sobrepoblación, porque en la revisión que hicieron últimamente no se detectaron ya problemas, aunque pueden regresar”.La estación La Agujas cuenta con capacidad de 440 personas, pero al momento tienen registro de 466, provenientes de 16 países, como Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Pakistán, Gran Bretaña, Nepal, Serbia, India, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Además se tiene registro de por lo menos 73 menores de edad.