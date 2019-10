Albergues de migrantes entran en crisis por recursos

Tijuana, BC.- Los albergues para migrantes que operan en la frontera norte llegan al final de 2019 sin recursos oficiales, por lo que enfrentan una severa crisis para atender a migrantes extranjeros en su paso hacia Estados Unidos.



“Aquí tenemos tres problemas muy complicados: comunidad de deportados, la comunidad que viene en tránsito nacional y la que está llegando de forma masiva del extranjero o que llegó y que siguen aquí, o que están siendo retornados de Estados Unidos a México y vienen de sur a norte” dice José María García Lara, director del Albergue Juventud 2000.



La cancelación de fondos como el de migralidad, tras la detección de desvíos, ha dejado a todos los albergues en la indefensión para brindar alimento, techo e higiene a miles de refugiados.



Es así que refugios como La Roca del Alfarero o el Juventud 2000 salen adelante con actividades como la venta de ropa donada, puestos ambulantes, entre otras.



“En el caso de Juventud 2000, con el apoyo de otras organizaciones, implementamos programas para vender pupusas con la comunidad salvadoreña, vamos a implementar otro para vender tacos con la comunidad mexicana, todo eso para obtener algunos recursos para comprar por lo menos el gas, más de tres mil 800 pesos para que haya agua caliente, porque viene la temporada fría” explicó García Lara.



Y no obstante que los migrantes centroamericanos construyen su propio albergue y que el gobierno federal prepara espacios para refugiarlos, los albergues que operan en Tijuana se preparan para recibir a quienes regresan de EU quienes, con el tiempo, empiezan a buscar trabajo y lugares para vivir por su cuenta, explicó Felipe Rodríguez, administrador del albergue la Roca del Alfarero.



Los encargados de los albergues piden al gobierno federal que, si no los apoyan con recursos, puedan ayudarlos con pagos de servicios o que, al menos, no se frene los donativos que iglesias y organizaciones extranjeras les hacen llegar, pero que son detenidos en las aduanas con diversos pretextos.



Por su parte, un estudio realizado por el Consejo Estatal de Población de Chihuahua, especificó que en Ciudad Juárez hay una red de 16 albergues, todos administrados y abiertos por organizaciones de la sociedad civil o religiones de algún tipo, quienes han asumido la responsabilidad para atender a más de siete mil centroamericanos y cubanos que se encuentran en esta frontera.



El estudio determinó que actualmente hay más de mil 400 migrantes albergados. El resto, más de cinco mil, viven en la calle, iglesias, casas abandonadas e incluso en hoteles. Los directivos de los refugios han coordinado esfuerzos con la ONU para trasladar a los migrantes que lo deseen, a sus lugares de origen, pero los recursos son escasos frente a la alta demanda.