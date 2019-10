Alcalde mexicano presume en Facebook felicitación comprada de Charlie Sheen

“Pues, ¡Felicidades Andy Panda! por tu trabajo excepcional este tu primer año, porque tu apoyaste a tu comunidad y trabajaste durísimo para cambiar toda la ciudad", dice el actor.



En el municipio donde “nadie aplaude” de, el alcalde del lugar,, recibió lanada más ni nada menos que del actor estadounidense,, de 54 años.El video de 01:30 minutos de duración,. En él, Sheena Esper Cárdenas por su trabajo como edil.Continúa: “Me gustaría felicitar a esta población turística vanguardista, Ciudad Valles, por su increíble gente, su extraordinaria cultura, río, cuevas, casacadas, y por último y no menos importante, sus platillos gastronómicos, sobre todo el Zacahuil”., finalizó al actor la publicación con 849 “me gusta” y compartido 613 veces,Por este tipo de felicitaciones, el protagonista de Two and a half Men, y otros artistas, cantantes y deportistas, cuya carrera se encuentra en declive, ofrecen sus servicios con el mensaje que quiera por la cantidad de USD 550. El proceso de contratación se realiza a través de la plataforma cameo.comEn la lista de mensajes enviados por el actor estadounidense se puede apreciar videos por cumpleaños, graduaciones y primeros informes de gobiernos.En tanto, Adrián Esper aseguró que el saludo que publicó en Facebook fue un saludo real y no una grabación pagada: “Me levanté con esa grata sorpresa, no felicitó. Pensé que si habíamos pagado, no , eso no fue a costa del municipio, son cosas que a veces uno tiene gracias a las relaciones”, señaló.Charlie Sheen, de 54 años, no solo tuvo fama, fue uno de los actores mejores pagados en su momento, además de recibir varios protagónicos en series y películas,El actor, nacido en Nueva York, comenzó su carrera en la actuación porque ya lo habían corrido de la escuela. Sin embargo,En el 2003 empezó su papel protagónico en la serie Two and a half Men, serie en el que fue el mejor pagado de todos los tiempos, 1.8 millones de dólares por episodio.motivo por el cual salió de la serie.Fue a partir de ese entonces que tuvo papeles secundarios en varias series de televisión, no tuvo tanto éxito y solo tuvo cameos, hasta el 2012 donde trabajo en la serieCuando concluyó la serie, en diciembre de 2014, el actor entró en una etapa de declive.Pero lo cierto es que, si bien ya no genera ganancias como antes, la verdadera causa del mal momento económico que atraviesa es el alocado estilo de vida que siguió durante muchos años.que podía gastar el actor en drogas y en prostitutas en una noche de desenfreno.“Salía de fiesta y era como si estuviera poseído por un demonio. Todavía hoy, no sé cómo pude crear todo ese caos en mi cabeza.”, dijo días atrás en una entrevista con el programa de televisión Loose Women.Con información de infobae