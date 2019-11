Alejandra Guzmán se cambió el look y se ve rejuvenecida

Alejandra Guzmán dejó atrás las críticas y volvió a hacer lo que se le dio la gana. Esta ocasión, se hizo un cambio de look que le benefició por completo y con el que ahora impactará donde sea que se pare.Recientemente, la cantante mexicana había sido criticada por sus cirugías estéticas, mismas que alteraron un poco la imagen física que se tenía de ella. Claro, a nosotros también nos sorprendieron, pero no más que los pleitotes que se traía con su chamaca, Frida Sofía.De cualquier manera, después de esos procedimientos quirúrgicos estéticos y los problemas familiares, parece que su vida, y también la de su hija, está retomando el rumbo de la felicidad y la tranquilidad.Para poder entenderlo o notarlo, hace falta nada más verla ahora con este cambiazo de look que se hizo, que regresó a las cosas simples y nos dejó verla nuevamente sonriente y sin el Jesús en la boca porque le sacaran más trapitos al sol.Como puedes ver, solo hizo falta un poco de tinte y un corte completamente diferente, junto a un maquillaje mucho más naturalito y una buena iluminación. Con esta nueva imagen hasta podría pasar por su propia hija, pero no: es ella misma.Por un momento pensé que se trataba de brujería, porque parece que esa selfie está tomada con un teléfono fijo, de esos que seguro todavía tiene uno tu abuela en su sala, pero después de ver con detenimiento la foto, pero no es puro efecto que causa tener a Silvia Pinal en una foto.En fin. Ahora ya lo sabes, lo que necesitas para tener la juventud eterna es hacerte un buen fleco, pintarte el cabello y dejar de pelearte con tu hija. Eso es todo.Con información de Actitud Fem