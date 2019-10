Alejandro Sanz; el amor es su refugio

¿Estás enamorado? “Sí… pero ya no te voy a hablar más nada”, comentó de manera amable, antes del concierto en la Arena Monterrey.



“En la vida hay gente que lo pasa muy mal, no tengo ningún derecho a quejarme; son cosas que pasan, que los que parecen un diluvio dentro, fuera son cuatro gotas, y de lo demás no hay mucho que decir; es ruido”, expresó, horas antes de salir a cantar.

“Me siento mal, demasiado, ¿no? Un poco abrumado. No me esperaba esas ocho nominaciones para este disco, pero lo agradezco muchísimo. ¡Es un honor que te concede la industria!, tus compañeros, los productores, la gente que se dedica a la música”, añadió el autor de Mi Persona Favorita.

Hace tres meses anunció su divorcio detras 12 años de relación y dos hijos. En septiembre perdió una demanda contra su exrepresentante, a quien deberá pagar más de 107 millones de pesos. Sin embargo,no se queja porque, en medio de todo eso, disfruta el amor.El cantante, quien ya inicióen México, que pisó Monterrey el viernes y esta noche llega aes discreto al hablar de su relación con la cubanacon quien fue captado recientemente en playas de San Diego.Del pleito legal que perdió con Rosa Lagarrigue, quien fuera su brazo derecho por más de 25 años, Sanz también se mostró reservado.“Ya lo dije, hay que ser humilde en la vida, que la vida da muchas vueltas, y es todo, sigue su curso y ya está”.Un juzgado de Madrid declaró injustificada la resolución del contrato de representación artística que vinculaba al intérprete de Corazón Partío, de 50 años, con su exmánager.“No me puedo quejar porque si me quejo me cae un rayo y me va a fulminar, ¿entiendes? Si yo me quejo, entonces estamos mal.Este año Sanz compite en ocho categorías del Grammy Latino por su producción #ElDisco, convirtiéndolo en el cantante más nominado por la Academia Latina de la Grabación para esta edición.“Me siento muy agradecido por todo, pero como que me hace mayor tanto Grammy, como que no se pueden agarrar...”.Tras el anuncio de las nominaciones al Grammy, artistas como Maluma, J Balvin, Daddy Yankee, Natti Natasha y Nicky Jam se mostraron descontentos porque no se le dio a la música urbana el valor que dicen que tiene.“Yo entiendo la frustración, muchas veces porque todo el mundo trabaja duro en sus discos y todo el mundo quiere estar nominado”, indicó el español.“A mí, cuando no me nominan en los discos me da un poquito de rabia, pero me contengo un poco porque, en definitiva, los que están nominados también tienen derecho a estarlo. Esta vez me ha tocado a mí estar ocho veces, que no significa que me los vayan a dar”.Tiene claro que la queja de los artistas urbanos no fue contra los postulados, sino por cómo se realizan las votaciones para figurar en la preciada lista.#LaGira de Sanz por el país apenas comenzó y seguirá hasta el 30 de noviembre. En la Ciudad de México se presentará el 7 de noviembre, en el Foro Sol, y el 9 actuará en el Estadio 3 de Marzo, en Guadalajara.