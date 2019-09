Alejandro Suárez: protagonizará ‘película fuerte’

Ciudad de México.- Después de actuar tras un disfraz, Alejandro Suárez llega con El Diablo Entre las Piernas. El actor, de 78 años, participó en el reality de Televisa ¿Quién Es la Máscara?, donde le tocó cantar con una botarga de oso panda.



Ahora presume ser el protagonista de la nueva cinta de Arturo Ripstein, presentada esta semana en el Festival Internacional de Cine de Toronto.



“Soy protagonista de la película (El Diablo Entre las Piernas) de Arturo Ripstein, que ya la van a exhibir”, expresó el también comediante sobre la trama, que toca las relaciones sexuales en la tercera edad. “Es una película muy fuerte, es cine de arte”.



Respecto a los detalles del estreno, dijo desconocerlos. Tampoco quiso hablar mucho de la historia, en la cual comparte créditos con Sylvia Pasquel y Patricia Reyes Spíndola.



El Diablo Entre las Piernas es original de Paz Alicia Garciadiego, esposa y guionista de cabecera del realizador, y contó con locaciones en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.



“Ya la vimos los que trabajamos en la película. Es una película fuerte”.



A manera de broma, expresó que últimamente le ha tocado trabajar en proyectos de los que no puede revelar detalles, refiriéndose a su participación en ¿Quién Es la Máscara?

“Es más, me voy de mi casa y digo ‘ahorita vengo’, y me dicen ‘¿a dónde vas?’ y les digo ‘no sé’.



“Gracias a Dios tengo 60 años activo. Yo me siento como si estuviera en Ensalada de Locos (con Héctor Lechuga y Manuel ‘El Loco’ Valdés), me siento igualito”.



Confesó que lo que más le gusta hacer es teatro. Actualmente trabaja en la comedia Cleopatra Metió la Pata, junto a Maribel Guardia y Luis de Alba y con la que saldrá de gira a finales de este mes en Estados Unidos.



Suárez destacó también su participación en ¿Quién Es la Máscara?, donde pudo cantar.



“Fue una cosa sensacional. Llegué a la oficina de (el productor) Miguel Ángel Fox y me dijo ‘tienes que firmar una carta donde no puedes hablar de este programa’. No podía yo llegar a Televisa ni a su oficina porque se iban a dar cuenta. Me cambiaba en la calle, como Superman, hasta mi asistente estaba enmascarado”, recordó.