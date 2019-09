Aleks Syntek apoya que Latin Grammy no incluya reguetón en nominaciones

“Todos sabemos que la academia siempre ha sido un voto de calidad y no de popularidad, estés de moda o no. Y hay que respetar eso, yo pienso ¿no? Y qué padre que la academia tenga bien plantados sus criterios”.

Aleks Syntek

asistió a la alfombra roja de la, y no dudó en dar su opinión sobre el posicionamiento de Maluma y sus compañeros de género musical comoEn su charla con los medios, el cantante dijo que los Grammy premian la calidad y no la popularidad de los artistas musicales.Cabe recordar queateriormente ya se había posicionado en contra de este género urbano.Recordemos que en agosto de 2017, el intérprete mencionó conque el reggaetón “viene de los simios” y lamentó que otros integrantes de la escena musical incursionen en dicho género urbano.Ante las duras críticas en redes sociales, tuvo que ofrecer disculpas, sin embargo vemos que su visión acerca de este tipo de música, no ha cambiado en nada.Con información de SDP Noticias