Alerta Cofepris por venta de ‘productos milagro’ de esta marca

Ciudad de México.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitió una alerta por medio de la que advirtió a la ciudadanía en general, por el uso de los productos estéticos que son comercializados por la marca Mesofrance México.



Al destacar que los productos que se venden con la promesa de ayudar a bajar de peso y quemar grasa, entre otras cualidades, no cuentan con la aprobación adecuada, la dependencia resalta que el uso de ellos representa un riesgo a la salud de la población.



Por medio de un comunicado, Cofepris hizo un llamado para que no se adquieran ni se usen los artículos expendidos por la marca, ya que refirió que debido a la información que se incluyen en los empaques de los mismos, estos se evidencian como “productos milagro”.



Sobre ellos, la dependencia advierte que el riesgo sobre su uso radica en que no cuentan con evidencia científica que respalde su funcionamiento, además de que indica, no incluyen información suficiente, clara y necesaria que avale las propiedad que se le atribuyen.



Productos no cumplen con calidad, seguridad y eficacia



Debido a ello, la comisión asevera que estos “no pueden ser considerados como productos que cumplen con las condiciones de calidad, seguridad y eficacia para su uso”.



El organismo destaca que si bien hasta el momento los productos no han sido sometidos a una evaluación, en adelante llevarán a cabo acciones de vigilancia sanitaria para evitar la venta de estos artículos debido al riesgo que representan.



Cabe destacar que la información que Mesofrane proporciona sobre sus productos, sugiere que estos sirven como remedio de uno o diversos padecimientos de manera rápida, además de que prometen grandes beneficios a la salud.



Entre ellos, los etiquetados y la publicidad afirman que ayudan a la pérdida de peso y en otros casos, prometen tratamientos antiedad en artículos como: Lipoescultor, Gluteo Firm, Colágeno Reductivo, Fat Burner, Elexir Antiedad, entre otros.



