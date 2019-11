Alerta en Sinaloa por desaparición masiva de jóvenes

en los últimos días en el municipio de Ahome, entre ellos una mujer. Llama poderosamente la atención que las autoridades no dan a conocer este tipo de hechos.Uno de los desaparecidos es Joel Armando Arellanes Rábago. La última vez que lo vieron fue el 2 de noviembre en Las Misiones. Joel vestía un short color café claro y camisa rayada.Otra de las víctimas fue identificada como Joan Gerardo Sánchez Cruz, de 23 años. La última vez que lo miraron fue el 12 de noviembre en el Infonavit Mochicahui. El joven vestía una playera negra, pantalón de mezclilla oscuro, tenis negros con suela blanca con gris y un cinto Tommy.Mientras, Carlos René Bojórquez Valdez, de 28 años, fue visto por última vez en la colonia Nuevo Siglo el jueves 14 de agosto. El individuo vestía pantalón de mezclilla azul talla 32, playera Hollister color rosa, sudadera azul rey y tenis Vans, sin agujetas, de color blanco.Estos tres casos fueron reportados ante el colectivo Rastreadoras de El Fuerte, confirmó la líder Mirna Nereyda Medina Quiñones. Si alguien sabe sobre el paradero, favor de marcar al celular 6981127691.Otros tres jóvenes fueron reportados como desaparecidos. De acuerdo con datos de los propios familiares, César Meléndrez Lugo, de 20 años, salió de San Miguel Zapotitlán el 6 de noviembre a Los Mochis, y fue visto en la colonia Jiquilpan. Luego ya no se supo nada de su paradero. “Él se dirigía a Culiacán, y es que allá estaba radicando”, dijo la madre del joven, quien se encuentra muy preocupada y pide la ayuda de la ciudadanía para dar con su paradero. Pone a disposición el celular 66-41-35-84-63.El quinto caso es el de Bárbara Ann Enríquez, de 28 años, quien tiene su domicilio en Los Cedros y fue reportada como desaparecida el pasado 13 de noviembre, cuando iba a reunirse con un amigo que supuestamente la llevaría a buscar trabajo de seguridad privada en un hospital, pero jamás llegó a su destino. “Si alguien sabe de su paradero, les pido ayuda de favor, y el teléfono celular es el 66-81-13-97-55”, dijo la mamá de la joven.El sexto caso es del joven René Jacob Grijalba Elizalde, de 27 años, con domicilio en el ejido Mochis, y fue reportado como privado de la libertad el 11 de noviembre, cuando estaba en una casa en el fraccionamiento Jardines de Fátima. “Él fue sacado de un domicilio por desconocidos, quienes portaban armas y se llevaron la moto en que se movilizaba mi hijo”, dijo el padre del joven. Desde ese momento no ha tenido comunicación alguna con su ser querido. El padre de familia pide ayuda para lograr dar con el paradero de René Grijalva y pueden marcar al celular 66-82-28-06-29.Brisa Soto, la joven que fue reportada como desaparecida el pasado viernes, ya fue localizada sana y salva el día de ayer. Lo anterior fue confirmado por una familiar cercana, que aprovechó para agradecer el apoyo mostrado por la ciudadanía a través de las redes sociales.Según se publicó a través de este medio, la joven habría sido privada de la libertad el pasado viernes por varios sujetos a bordo de un vehículo blanco, quienes supuestamente se identificaron como policías ministeriales. Desde entonces no se habían tenido noticias de la joven hasta la noche de ayer, aunque no se dieron detalles de dónde o en qué condiciones fue encontrada.